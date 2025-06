Fed afirma que aranceles de Trump podrían afectar esfuerzos para bajar la inflación

La economía de Estados Unidos “sigue en una posición sólida, pero la incertidumbre ha aumentado notablemente desde principios de año“, dijo la gobernadora de la Fed Lisa Cook en un evento del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York.

Aunque el nivel final de los aranceles de Trump sigue siendo desconocido debido a los cambios en su política, “los efectos ya se hacen notar”, señaló.

En particular, Cook advirtió sobre una mayor inflación y un enfriamiento del mercado laboral.

Los aumentos de precios vinculados a estos cambios “pueden dificultar un mayor progreso a corto plazo” en materia de control de la inflación, agregó.

La Fed mantiene las tasas de interés en un nivel alto si la inflación es elevada, para enfriar el consumo y con ello las presiones alcistas sobre los precios. Cuando la inflación es baja, el banco central puede reducir las tasas para impulsar la actividad económica.

Federal Reserve Governor Lisa Cook says she sees tariffs as potentially stoking inflation and weakening employment during an event organized by the Council on Foreign Relations in New York https://t.co/isJD4OQotb pic.twitter.com/FzZD7pYgL9