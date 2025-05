Donald Trump amenaza a todos los fabricantes de smartphones con aranceles del 25%

En paralelo, el mandatario republicano amenazó con sobretasas del 25% a todas las empresas que fabrican teléfonos inteligentes fuera de Estados Unidos, incluida la gigante tecnológica Apple.

Las bolsas europeas y Wall Street registraron pérdidas, temerosas de nuevas perturbaciones en la economía global después de una relativa calma cuando Trump alcanzó acuerdos con China y con Reino Unido.

Por la mañana Trump lamentó que las negociaciones comerciales con el bloque europeo “no están yendo a ninguna parte” y anunció en su red Truth Social que recomienda “imponer 50% de aranceles a la Unión Europea a partir del 1 de junio“.

Por la tarde, reavivó sus amenazas tras firmar decretos en el Salón Oval.

“No estoy buscando un acuerdo. Quiero decir, fijamos el trato. Es del 50%” de aranceles, dijo Trump al ser preguntado por periodistas si pretendía obtener concesiones de la UE.

“No han tratado bien a nuestro país. Se han unido para aprovecharse de nosotros“.

Y descartó que los aranceles perjudiquen a las empresas estadounidenses: “No hacen daño, ayudan“, aseveró.

Si entran en vigor, estos impuestos elevarían drásticamente los aranceles actuales, situados en una media de 12.5% (2.5% ya vigentes antes de la investidura de Trump y un 10% adicional desde abril).

Y renovarían las tensiones entre la mayor economía mundial y los socios europeos.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcofic, sostuvo que la UE “está plenamente comprometida para llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes”.

“El comercio entre la UE y Estados Unidos es inigualable y debe guiarse por el respeto mutuo, no por las amenazas. Estamos dispuestos a defender nuestros intereses”, escribió en X.

