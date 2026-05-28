Cuánto ha gastado Guatemala en subsidio a combustibles: Q604.4 millones en tres semanas

Por el plazo de tres semanas, desde el 28 de abril, cuando cobró vigencia el subsidio, el monto de esa subvención asciende a Q604 millones 445 mil 092, refiere información del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En las primeras dos semanas, del 28 de abril al 10 de mayo, el monto del subsidio fue de Q390 millones 624 mil 114, el cual ya fue pagado, expuso el viceministro de Energía y Minas encargado del tema de hidrocarburos, Erwin Barrios.

A la tercera semana corresponden Q213 millones 820 mil 978, la cual, según datos actualizados al 26 de mayo, está pendiente de pago.

El funcionario explicó, a mediados de mayo, que, según el comportamiento de consumo de las primeras dos semanas, de forma preliminar se preveía que el monto total del subsidio aprobado en el Congreso podría agotarse antes de los tres meses, pero que aún debían seguir observando la tendencia del consumo.

En el Organismo Legislativo se aprobó un presupuesto de Q2 mil millones para el subsidio de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón de gasolina.

El Decreto 11-2026, que contiene la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, establece que el subsidio tendrá una duración de tres meses (del 28 de abril al 28 de julio) o hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria autorizada, según lo que ocurra primero.

Por tipo de combustible y empresa

Del monto de Q604.4 millones que corresponden a tres semanas, por tipo de combustible el subsidio se compone así:

Diésel: Q360.7 millones de subsidio por 45 millones 095 mil 269 galones de diésel

Gasolina regular: Q135.8 millones por 27 millones 173 mil 259 galones

Gasolina superior: Q107.8 millones por 21 millones 563 mil 329 galones

Por empresa, el monto de las tres semanas abarca Q148.3 millones para Uno Guatemala, S. A.; Q201.4 millones para Chevron Guatemala Inc.; Q38.7 millones para Puma Energy Bahamas, S. A.; Q93.5 millones para Puma Energy Guatemala, S. A.; y Q122.4 millones para Uno Fuels Guatemala, S. A.

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Para cuándo alcanzará

En promedio, los Q604.4 millones que corresponden a tres semanas representarían alrededor de Q200 millones semanales. Según el comportamiento mostrado, el monto autorizado podría durar dos meses y medio, aproximadamente hasta el 10 de julio.

Consultado al respecto, el viceministro indicó que, al hacer una proyección simple, alcanzaría para 10 semanas a partir del inicio de vigencia.

Propuesta para ampliar subsidio, Minfin dice que es muy pronto

Respecto del consumo y la ejecución, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, indicó la semana pasada que ya se coordinó una reunión con las autoridades del MEM para conocer el comportamiento del consumo, los precios de importación de los combustibles y una proyección sobre la duración del subsidio con el límite máximo de recursos aprobados en el decreto de Q2 mil millones.

Añadió en esa ocasión que, según las proyecciones que brinde el MEM, se comenzará a trabajar en una nueva propuesta para ampliar el programa o, al menos, “amortiguar” el impacto en los consumidores.

Consultado el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, respecto de si existe capacidad financiera para una ampliación del subsidio, como lo menciona el presidente de la sala de Finanzas del Congreso, el funcionario mencionó el lunes 25 de mayo que se está en un momento muy temprano y aún no se había analizado cómo va la ejecución en las primeras semanas.

“Nuestro ofrecimiento para poder revisar esto será cuando pase un mes de la ejecución del subsidio”, además de que también está vinculado a los precios futuros de los combustibles, y lo que se ha estado recibiendo es información que permite entender que estos precios van bajando.

Menkos citó que, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, se prevé una disminución del precio internacional del petróleo, “el cual podría empezar a caer hasta un punto que requiera menor necesidad de subsidiar el precio en los próximos meses, pero lo estamos analizando todavía”.