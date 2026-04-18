Presupuesto no ejecutado financiará subsidio a los combustibles en Guatemala y cuáles podrían ser esos rubros

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) refirió que los recursos provendrían, en especial, de espacios fiscales derivados de niveles de ejecución proyectados por debajo del 100%, ya que la institución estima que la ejecución del presupuesto del 2026 estará entre el 94% y el 96%.

La implementación del decreto que aprueba el subsidio no modifica el techo presupuestario aprobado, que se mantiene en Q168.1 millardos, informó el Minfin. Según datos del Sicoin, el presupuesto vigente al 17 de abril es de Q168 mil 507 millones.

La readecuación se fundamentará en la optimización del uso de los recursos disponibles, en particular en espacios fiscales generados por niveles de ejecución proyectados por debajo del 100%, aseguró el Minfin.

Las estimaciones técnicas del Minfin sitúan la ejecución entre el 94% y el 96%, “lo cual permite reasignar recursos sin afectar de manera significativa la prestación de servicios públicos ni la operatividad de las instituciones del Estado”, añadió la entidad.

Sin embargo, informó que el Gobierno garantiza que los presupuestos de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación “no serán objeto de reducción”.

Tampoco se usarán fondos para el pago de personal, ya que según el Minfin que se resguardan las asignaciones destinadas al recurso humano en todas las entidades públicas, y se prioriza la continuidad y calidad de los servicios esenciales.

La entidad agregó que financiarlo por medio de readecuación del Presupuesto no implica la creación de nuevos impuestos, el incremento de los existentes ni la contratación de deuda adicional a la ya autorizada por el Congreso. Y que, al no ser financiado por suspensión de impuestos, permitirá mantener los destinos específicos recaudados por tributos establecidos en la Constitución Política y en la legislación ordinaria para programas sociales y servicios públicos fundamentales.

Érick Coyoy, analista de Asíes, refirió que se trata de una decisión política compleja que el Congreso dejó al Gobierno, y será labor del Organismo Ejecutivo decidir si toca o no los fondos de los ministerios encargados de salud, seguridad y educación. De ser así, tendría que efectuar altos recortes a otras entidades para alcanzar los Q1 mil 192 millones necesarios para complementar el subsidio.

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Respecto de los Q808 millones que se recortan a tres ministerios —Defensa Nacional, Agricultura y Comunicaciones—, derivado de un mandato del Congreso, estas instituciones tendrían que indicar al Minfin en qué rubros se aplicaría el ajuste, opinó Coyoy.

La búsqueda de fondos

El analista de Asíes agregó que la tarea para el Minfin es complicada, ya que deberá revisar los programas a los que se les podría recortar en cada ministerio, porque tampoco puede usar fondos de los Codedes ni los presupuestos de entidades autónomas o que no pertenezcan al Organismo Ejecutivo.

A criterio de Coyoy, analista de Asíes, y de Sigfrido Lee, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), al tiempo transcurrido del presente año, la ejecución presupuestaria debía rondar entre el 20% y el 25%, pero algunas entidades o programas no alcanzan esas cifras.

Coyoy refirió que es muy temprano en el año para definir cuáles tendrán baja ejecución al cierre del período fiscal; sin embargo, ante la búsqueda de fondos, una de las opciones para readecuar el presupuesto será verificar, por ejemplo, qué programas están por debajo de ese nivel de ejecución, principalmente los que se sitúan debajo del 10% o del 15% y hacer las proyecciones.

No obstante, se debe tomar en cuenta que algunos, aunque reflejen baja ejecución, son financiados por convenios o préstamos específicos y no se pueden modificar.

Otro análisis es si los fondos de la nueva Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), que reflejan baja ejecución, podrán ser utilizados, ya que, según explicó Coyoy, tal como está la ley específica, los recursos no usados deberían pasar al fondo común. Comentó que el Minfin la considera una entidad no autónoma, por lo que los fondos no ejecutados este año deberán trasladarse al fondo común el próximo año, aunque otros sectores sostienen que, al ser autónoma, debe mantener sus fondos.

Priorizar la importancia del gasto

Lee es del criterio de que es necesario diferenciar entre a quién se le puede quitar y a quién se le debería quitar presupuesto, ya que considera que no basta con verificar si registra baja ejecución, sino evaluar la importancia o priorización del gasto.

Coincidió con Coyoy en que hay entidades a las que no se les puede rebajar el presupuesto porque no son dependencias del Ejecutivo, entre estas, entes autónomos u otros organismos, y se trata principalmente de aquellas a las que se les transfiere como Obligaciones a Cargo del Tesoro. El Ejecutivo solo puede hacer transferencias dentro de sus propias entidades.

En el caso de los Codedes, se les puede reducir fondos solo si es aprobado por el Congreso, pero el Decreto 11-2026, que aprueba el subsidio a los combustibles, no lo estableció.

Otro criterio mencionado por Lee es que, a pesar de que el Ministerio de Comunicaciones es una de las instituciones con más baja ejecución —6.6% a finales de marzo y 7.71% al 17 de abril, según el Sicoin—, no significa que ese gasto no sea importante, y en lugar de recortarlo deberían agilizar la ejecución para evitar que se finalice de nuevo con baja ejecución en infraestructura y mantenimiento.

“Nos preocupa que se le recorte al CIV, porque parte de lo que se ha reprochado al Gobierno es la baja ejecución en infraestructura”, además de que se está reduciendo la inversión tanto en ese como en otros ministerios, añadió Lee.

Hasta ahora, los únicos que han logrado llegar a los rangos del 25% son el Ministerio de Educación y el de Defensa Nacional, pero estos destinan la mayor parte del gasto a funcionamiento, como pago de personal, que son recursos difíciles de recortar, agregó.

“El sistema de priorización de readecuaciones basado en baja ejecución, cuando apenas han transcurrido tres meses y medio del año, es insuficiente, por lo que se debería hacer con base en la prioridad del gasto”, expresó Lee.

Otro punto por analizar es la rentabilidad social que tengan las obras o programas, comentó.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), según el Sicoin, registra 11.5% al 17 de abril. En este caso, el analista del Cien opinó que el Mides ha demostrado baja rentabilidad social, por lo que considera que se le podría rebajar presupuesto.

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Las bajas ejecuciones hasta abril

En una revisión de programas en el Sicoin, varios aparecen con porcentajes de ejecución menores al 10%. Entre estos:

Ministerio de Relaciones Exteriores, servicios consulares y de atención al migrante, con presupuesto vigente de Q590 millones y ejecución de 9.9%.

En el Minfin, el programa de servicios de imprenta, con Q35 millones y ejecución de 9.7%.

En el Ministerio de Trabajo, el programa relacionado con recreación de los trabajadores del Estado, con Q114.2 millones de presupuesto vigente y 9.9% ejecutado.

En el Ministerio de Economía, según el Sicoin, el programa de gestión de la integración económica y comercio exterior tiene vigentes Q77.5 millones y ejecución de 7.5%; y el de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, Q105.4 millones con 5.7% ejecutado.

En el caso del Ministerio de Energía y Minas (MEM), tiene asignados Q264.9 millones vigentes. Este monto incluye el rubro de fomento y control en la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, con una ejecución del 2.1%, al cual se le asignaron este año Q151.2 millones para el cierre técnico de los pozos del campo Xan, en Petén, pendiente de licitación; por lo tanto, no se ha ejecutado. El Gobierno tendría que analizar si mantiene ese monto o lo reduce.

En el Ministerio de Cultura y Deportes, el programa de fomento al deporte no federado y a la recreación, con un monto vigente de Q461.6 millones, ha ejecutado 9.5%; y el de reconocimiento, fomento y promoción de la interculturalidad, con Q15.6 millones, ha ejecutado 3.2%.

En el Ministerio de Ambiente, con Q10.6 millones, aparece el programa de sensibilización socioambiental y participación ciudadana, con ejecución de 6.7%.

En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) figuran los programas de servicios de apoyo a los programas sociales, con Q511 millones y 6.8% ejecutado; y prevención de la delincuencia y generación de capital humano, con 6.4% de ejecución.

Además, hay varios programas en distintos ministerios con ejecuciones entre el 10% y el 19%.

Los analistas refieren que se debe tomar en cuenta si los programas o proyectos están financiados con convenios o préstamos, aunque registren baja ejecución, no se les puede rebajar fondos.

Datos sobre el subsidio a las gasolinas y diésel en Guatemala: