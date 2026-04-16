Subsidio a combustibles se financiará con espacio presupuestario de tres ministerios y así llegará al consumidor

Las operaciones financieras por Q2 mil millones para la “Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina”, que otorgará un subsidio de Q8 para el galón de diésel y Q5 para gasolina superior y regular, comenzaron a realizarse, a fin de que cobre vigencia en un período de 10 a 15 días.

Los diputados del Congreso de la República aprobaron el programa de emergencia ante el incremento de los precios de los combustibles refinados en Guatemala, los cuales se importan en su totalidad, y, a la vez, autorizaron al Ministerio de Finanzas (Minfin) llevar a cabo la readecuación presupuestaria.

La ley aprobada la noche del martes 14 de abril indica que la temporalidad será de tres meses (90 días) y se contará a partir de la publicación del reglamento, o bien hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria para el programa emergente.

El subsidio de Q8 al galón de diésel y Q5 a las gasolinas deberá reflejarse en el consumidor final y tendrá controles cruzados entre la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El traslado del beneficio se realizará mediante la cadena de distribución y comercialización de los importadores de diésel y gasolina que estén registrados en la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), entidad adscrita al MEM.

La ley indica que los importadores de productos petroleros deberán reflejar la disminución del monto correspondiente al apoyo social temporal en el precio de venta en terminal (almacenes en puerto), conocido como ex rack, y en todas las facturas emitidas en la cadena de comercialización deberá consignarse la anotación del apoyo social temporal.

Gobierno redistribuirá fondos para cubrir subsidio

El Congreso de la República también aprobó el espacio presupuestario y el financiamiento del programa emergente por Q808 millones.

Según la ley aprobada, el espacio presupuestario para el subsidio saldrá del Ministerio de Comunicaciones, con Q550 millones; del Ministerio de la Defensa, con Q200 millones, y del Ministerio de Agricultura, con Q58 millones.

El Ministerio de Finanzas (Minfin) deberá hacer la distribución analítica de la ampliación de ingresos y egresos. Los recursos asignados son de carácter temporal y no constituirán un gasto permanente, indica la ley.

Además, el Legislativo aprobó que el Minfin efectúe reordenamientos presupuestarios por Q1 mil 192 millones para completar el monto total autorizado, es decir, Q2 mil millones.

El Ministerio de Finanzas (Minfin) deberá hacer la distribución analítica de la ampliación de ingresos y egresos. Los recursos asignados son de carácter temporal y no constituirán un gasto permanente.

Todas estas operaciones financieras estarán cargadas al presupuesto anual del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y tendrán los siguientes días para ubicar y estructurar el financiamiento.

Apoyo estatal al diésel permite contener precios

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), declaró que con anterioridad se había planteado un apoyo, ya que los ajustes al diésel impactaron fuerte y repentinamente, al incrementarse en Q19 el galón.

A su juicio, un subsidio no es una solución general para el transporte, pero sí contribuirá a amortiguar la situación actual de precios.

Esta subvención ayudará a los hogares y a la población en general, porque reduce y mitiga el efecto negativo del incremento general de precios.

En todo caso, la aprobación del apoyo temporal se percibe de forma positiva.

Tarifas de transporte se ajustarán con base técnica

Sobre los ajustes a las tarifas por los servicios de transporte, Fajardo afirmó que los cambios que se realicen serán con base técnica.

Ejemplificó que el incremento de Q19 al galón de diésel, y al contar ahora con una subvención de Q8, se manejará como corresponde.

Aclaró que se trata de un ajuste y no de un incremento de tarifas, que no se mantendrá inamovible, sino que es temporal mientras dure esta situación de precios.

“Si esto llegara a regularizarse a los precios que se tenían a finales de febrero, obviamente desaparecerá cualquier ajuste. Todo se realizará sobre bases técnicas y no se percibirá un aprovechamiento del sector con los clientes o usuarios de los servicios de transporte, sino que se busca garantizar la prestación de los servicios, que es el interés”, remarcó Fajardo.