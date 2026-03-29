Precio de la gasolina en Guatemala: el incremento que se ha marcado desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El incremento en el precio de los combustibles ha generado un aumento del malestar ciudadano en las últimas dos semanas, con manifestaciones que incluyen bloqueos, marchas y suspensión del servicio de transporte en distintos puntos del país.

Las protestas se han registrado en áreas como Mixco y Quetzaltenango, donde se reportó la interrupción del servicio de buses, así como en rutas estratégicas como la carretera al Atlántico y sectores del occidente. Además, usuarios en zonas 17 y 18 de la capital han señalado una reducción en la cantidad de unidades en circulación.

El aumento también ha impactado el costo del pasaje, mientras en el Congreso persisten divisiones para aprobar medidas que mitiguen la crisis. Entre las propuestas en discusión figuraban la creación de un subsidio y la exoneración de impuestos a los combustibles, pero la falta de acuerdos impidió que se dieran resultados, y los diputados se fueron al descanso de Semana Santa.

El alza responde, en parte, al conflicto geopolítico en Oriente Medio, que ha incidido en el precio internacional del petróleo desde finales de febrero pasado. Este escenario ha generado presiones en el mercado interno y podría tener efectos en la inflación, según la percepción de autoridades monetarias.

Según el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria decidió mantener en 3.50% la tasa líder de política monetaria, en un contexto de incertidumbre por la evolución de los precios internacionales del crudo.

En febrero, la inflación interanual se situó en 1.56%; sin embargo, autoridades prevén un incremento en marzo, con estimaciones preliminares que la ubican cerca del 2.6%.

El vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco Valdés, indicó, recientemente, que la evolución de la inflación dependerá de la volatilidad del mercado internacional y del comportamiento de los precios del petróleo.

El diésel ha registrado incrementos más acelerados que la gasolina, debido a menores inventarios globales y a una mayor demanda en el hemisferio norte. Este combustible es clave para el transporte de carga y la actividad productiva, por lo que su encarecimiento impacta directamente los costos logísticos y el precio de bienes de consumo.

En Guatemala, el diésel representa más del 50% del consumo nacional de combustibles, lo que amplifica su efecto en la economía. El aumento ha obligado a transportistas a trasladar los costos al flete, generando un efecto en cadena sobre los precios.

Datos del Ministerio de Energía y Minas muestran que, desde el 28 de febrero, los combustibles han registrado incrementos significativos. La gasolina superior, la regular y el diésel han aumentado de forma sostenida, con alzas que superan el 30% en algunos casos.

A nivel internacional, el precio del petróleo ha mostrado volatilidad. El crudo de referencia WTI alcanzó los US$100 por barril y posteriormente descendió a US$90, en medio de expectativas de que el conflicto tenga una duración limitada; sin embargo, fuentes internacionales señalan que Estados Unidos analiza una intervención terrestre en Irán, la cual podría durar varias semanas.

Las autoridades prevén que, de prolongarse la crisis geopolítica, podrían intensificarse las presiones inflacionarias en los próximos meses.

Aunque durante la Semana Santa se anticipa una reducción en las manifestaciones, existe preocupación de que las protestas se reactiven al finalizar el asueto si no se concretan medidas para contener el impacto del alza en los combustibles.

Precios de combustibles en Guatemala (Q por galón)

Tipo de combustible Autoservicio Servicio completo Gasolina superior Q39.42 Q40.01 Gasolina regular Q38.42 Q39.00 Diésel Q41.41 Q41.90

Área metropolitana

Tipo de combustible Autoservicio Servicio completo Gasolina superior Q39.47 Q40.46 Gasolina regular Q38.47 Q39.34 Diésel Q41.48 Q42.47

📅 Fecha del monitoreo: lunes 23 de marzo del 2026

🧾 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos / Ministerio de Energía y Minas

Con información de Urías Gamarro, Belinda Martínez y Glenda Burrión