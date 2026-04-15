Precio del combustible en Guatemala: baja hasta Q1.50 por galón, este 15 de abril

Los precios de combustibles en Guatemala registran un segundo ajuste a la baja este miércoles 15 de abril, según monitoreos de Prensa Libre en estaciones de servicio.

La reducción ocurre tras semanas de volatilidad en el mercado internacional del petróleo, influenciado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que afectó el paso de crudo por el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 21% del petróleo mundial.

Así han bajado los precios en abril

Durante la semana del 6 de abril, el anuncio de un alto al fuego temporal entre ambas naciones comenzó a estabilizar los precios internacionales.

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Como resultado, el 10 de abril se reportó una primera rebaja de hasta Q0.50 por galón en general, tanto en gasolina superior, regular y diésel.

Sin embargo, este 15 de abril se observa un nuevo ajuste más significativo:

Hasta Q1.50 de reducción en diésel

Aproximadamente Q1.00 en gasolina regular y superior

Nuevos precios de combustibles hoy

Los precios varían según la estación, pero el monitoreo en cinco marcas de gasolineras y en 3 zonas del área metropolitana refleja los siguientes rangos:

Gasolina regular: entre Q37.97 y Q37.99

Gasolina superior: entre Q38.97 y Q38.99

Diésel: entre Q41.67 y Q41.69

En departamentos como Chimaltenango y Sacatepéquez, algunas estaciones ya aplican estos precios, mientras otras aún mantienen los valores anteriores.

¿Estas rebajas incluyen subsidio?

Aunque las reducciones representan un alivio para los consumidores —de hasta Q1.50 en gasolinas y Q2.00 en diésel acumulado—, estas bajas responden principalmente a factores internacionales vinculadas a la disminución del precio del crudo tras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que ha reducido la presión sobre el suministro global.

El diputado Julio Héctor Estrada explicó que el subsidio a los combustibles fue aprobado por el Congreso el 14 de abril, pero aún está pendiente de sanción presidencial para entrar en vigencia.

Se prevé que el beneficio comience a aplicarse a partir del 1 de mayo o en los primeros días de ese mes.

Además, señaló que el subsidio deberá implementarse independientemente de la tendencia a la baja del mercado.

Los cambios del combustible desde el 28 de febrero

A continuación, se presenta la evolución de los precios de combustibles en Guatemala durante abril, tomando como referencia los valores más altos registrados a inicios de mes (que también marcan los valores más altos a partir del conflicto internacional) y los ajustes posteriores reflejados en estaciones de servicio.

Tipo de combustible Precio al 1 de abril (máximo) Precio al 10 de abril Precio al 15 de abril Variación total Gasolina superior Q40.49 Q39.99 Q38.99 -Q1.50 Gasolina regular Q39.49 Q38.99 Q37.99 -Q1.50 Diésel Q43.69 Q43.19 Q41.69 -Q2.00 En conjunto, los combustibles acumulan rebajas de hasta Q2.00 por galón en lo que va de abril, impulsadas por la caída del petróleo internacional. (Elaboración propia según monitoreo)

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, los incrementos acumulados llegaron hasta Q10.92 en gasolina superior y regular y Q15.92 en diésel, lo que evidencia que, pese a las recientes bajas, los precios todavía reflejan el impacto de la volatilidad internacional.

Según analistas, aunque ya se observa una reducción en los precios de combustibles, el mercado aún no se estabiliza completamente y todo dependerá de cómo evolucione la situación geopolítica e incluso se advierte que puede tomar meses la estabilización.