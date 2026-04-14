Congreso aprueba Q2 mil millones como subsidio a combustibles

El Congreso de la República, finalmente y luego de tres semanas de discusión, aprobó este martes 14 de abril un subsidio para los combustibles; una respuesta a la escalada de precios de los carburantes, por los conflictos en Medio Oriente.

El subsidio, que consiste en un desembolso del Estado de Q2 mil millones, se consiguió con el apoyo de la mayoría de los diputados del Congreso, luego de una jornada de negociaciones liderada por el oficialista José Carlos Sanabria, principalmente.

Con este aporte, aprobado de urgencia nacional, se destina un aporte directo de Q5 por cada galón de gasolina súper y regular, y Q8 por cada galón de diésel. Estos carburantes han tenido un incremento muy rápido a consecuencia de los precios internacionales, movidos por el conflicto que mantienen los Estados Unidos con Irán, en el Medio Oriente.

Moción negociada

A las 19.20 horas, José Carlos Sanabria pidió que se interrumpiera la sesión, que había pasado la última hora en razonamiento de votos de diputados que apoyaron la aprobación de la Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil.

Sanabria, que mientras se razonaban los votos en el Congreso, él se movía entre bancadas buscando los votos; incluso, se vio conversando con jefes de las bancadas de oposición. El oficialista presentó la moción asegurando que tenía los consensos para aprobar un subsidio; cinco minutos después, 125 diputados habían votado a favor de cambiar la agenda y comenzar a conocer la iniciativa 6756.

Luis Aguirre, Adim Maldonado, Elmer Palencia, Nadia Torres, Samuel Pérez, Allan Rodríguez, Inés Castillo, Felipe Alejos, Carolina Cifuentes, Jorge Castro, fueron algunos de los diputados que firmaron la iniciativa.

Con la agenda alterada, y el apoyo multipartidario, se pidió que se aprobara de urgencia nacional el subsidio. Ahí fueron 120 votos que rápidamente dieron paso a la aprobación del articulado. En el pleno estaban marcados 131 diputados.

La aprobación en único debate pasó más rápido todavía, confirmando el amplio consenso que se consiguió para aprobar el subsidio, luego de tres semanas de debates técnicos y políticos.

Los detalles

El subsidio es un fondo de Q2 mil millones que serán entregados directamente a los expendedores por un período de dos meses o mientras duren los fondos.

Los recursos se incorporarán al Presupuesto del Estado como una ampliación que queda a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de reordenamientos presupuestarios que no excedan los Q1 mil 192 millones. Si los recursos, al final de los tres meses no se han agotado, la cartera del Tesoro los podrá redirigir.

El subsidio, aunque debe tener controles cruzados con la Superintendencia de Administración Tributaria, queda bajo la administración del Ministerio de Energía y Minas, quien, junto al Ministerio de Economía, verificará que el apoyo llegue al consumidor.

La ley temporal manda a que, en la readecuación presupuestaria, el Ministerio de Comunicaciones sufra la reducción más significativa, con Q1 mil 100 millones de reducción, que consiste en Q550 millones de reacomodo en los gastos de la cartera, Q350 millones en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Q200 millones para la Dirección General de Caminos. El Ministerio de Defensa tendrá una reducción de Q200 millones y Q58 millones que se restarán al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La discusión en las últimas semanas giró en las posibilidades de aprobar un subsidio con financiamiento mixto: fondos estatales y reducción de impuestos; sin embargo, los acuerdos finales fueron por solo financiarlo con recursos del Estado.

Entre las enmiendas, un grupo de diputados de oposición consiguió meter en el articulado final una contención del gasto, en la que se pide racionar, con informes al Congreso, los gastos en viáticos, uso de vehículos oficiales, alquileres de inmuebles innecesarios, alimentos y eventos públicos.

También se intentó incluir, sin éxito, un artículo para que entidades del sector público puedan aprobar el teletrabajo cuando sea posible y, esa medida, también se recomienda al sector privado, en los puestos en los que sea compatible. En ambos casos, se aclara que serán medidas temporales.

La nueva ley de apoyo temporal necesitará también un reglamento, el cual el Congreso ordenó que el Ministerio de Energía y Minas debe tener listo en los siguientes cinco días luego de entrar en vigor la normativa.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.



#Congreso | Con 120 votos a favor, el pleno del Congreso de la República de Guatemala aprueba de urgencia nacional la iniciativa relacionada al subsidio a los combustibles. pic.twitter.com/qN8BOaL0Xh — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) April 15, 2026