Precios de la gasolina en Guatemala superan los Q40: aumento es de casi Q16 en un mes 

El precio de la gasolina en Guatemala registra un incremento sostenido en las últimas dos semanas y acumula aumentos de hasta Q10.92 en gasolinas superior y regular y Q15.92 en diésel desde el 28 de febrero, según monitoreos en estaciones de servicio del área metropolitana.

De acuerdo con un sondeo realizado por Prensa Libre este lunes 6 de abril, los precios en modalidad de autoservicio se mantienen similares entre distintas marcas, con variaciones mínimas de hasta dos centavos por tipo de combustible.

Los precios promedio en modalidad autoservicio este 6 de abril son:

Gasolina superior: Q40.49

Gasolina regular: Q39.49

Diésel: Q43.69

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Este nivel de precios se mantiene desde el miércoles de Semana Santa, cuando un monitoreo en al menos cinco estaciones de la capital y municipios cercanos reportó los mismos valores.

Diferencias en departamentos

Aunque el monitoreo semanal oficial del Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no se ha publicado al momento, reportes de consumidores indican que en algunos departamentos del país el precio de la gasolina regular ya oscila entre Q39.37 y Q39.54 por galón, y en algunas estaciones el precio ha llegado a los Q40 por galón de superior, superando los valores del área metropolitana.

Aumentos acumulados en más de un mes

Al comparar los precios actuales con los del 28 de febrero, se evidencia el impacto del alza internacional de los combustibles:

Gasolina superior: pasó de Q29.57 a Q40.49 (aumento de Q10.92)

Gasolina regular: de Q28.57 a Q39.49 (aumento de Q10.92)

Diésel: de Q27.75 a Q43.69 (aumento de Q15.92)

Incertidumbre por decisión de EE. UU.

El escenario podría cambiar en los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría dado un ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz a más tardar el 7 de abril a las 20.00 (hora de Washington).

Según declaraciones, la reapertura podría aliviar los precios, mientras que una escalada militar podría generar nuevos incrementos en el costo del combustible a nivel internacional.