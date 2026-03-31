Precio de la gasolina en Semana Santa: Cuáles son los costos que reportan los usuarios en Guatemala y el monitoreo del MEM

A más de un mes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los precios del combustible en Guatemala han mostrado un incremento sostenido, impulsado por la volatilidad internacional del petróleo.

Aunque los niveles actuales no son inéditos, ya que escenarios similares se registraron en 2022 durante la guerra entre Rusia y Ucrania, el contexto actual preocupa a la población, especialmente por la cercanía del asueto de Semana Santa, cuando aumenta la movilidad hacia distintos destinos turísticos.

Precios según monitoreo el MEM

De acuerdo con el monitoreo semanal del Ministerio de Energía y Minas (MEM), realizado el lunes 30 de marzo, los precios promedio en modalidad de autoservicio y servicio completo son los siguientes:

Tipo de combustible Autoservicio Servicio completo Gasolina superior Q39.48 Q40.57 Gasolina regular Q38.48 Q39.55 Diésel Q42.43 Q43.49

Reportes de usuarios en ruta a la Costa Sur

Usuarios que viajaron hacia la Costa Sur de Guatemala el 31 de marzo reportaron variaciones en los precios del combustible, principalmente en estaciones de servicio completo.

Entre los puntos monitoreados destacan:

Sector Gasolina superior Gasolina regular Diésel Aguilar Batres Q39.49 Q38.49 Q41.49 Amatitlán Q39.49 Q38.49 Q42.99 San Antonio Suchitepéquez Q39.47 Q38.47 Q42.47

Según los reportes, el precio del diésel tiende a ser más bajo dentro del perímetro de la capital y aumenta conforme se avanza hacia la Costa Sur. En contraste, el precio de la gasolina superior y regular se mantiene prácticamente estable en los puntos reportados por los usuarios, tanto dentro de la capital como en áreas departamentales, en dirección a la Costa Sur.

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En Guatemala, el esquema de libre mercado permite que los propietarios de estaciones de servicio establezcan sus propios precios, lo que provoca fluctuaciones constantes.

De hecho, usuarios han señalado que los incrementos pueden registrarse incluso de una hora a otra.

¿Cuánto subió el combustible en la última semana?

Al comparar los precios del 23 de marzo con los registros del 30 y 31 de marzo, se observa un comportamiento diferenciado:

Gasolina regular: se mantiene estable en Q38.49 por galón

Gasolina superior: leve variación, con estabilidad en torno a Q39.49

Diésel: aumento entre Q0.61 y Q1.50 por galón, pasando de Q41.49 hasta rangos cercanos a Q42.99

Los datos recopilados evidencian que el principal incremento se concentra en el diésel en Guatemala, un combustible clave para el transporte y la logística, por lo que su encarecimiento impacta directamente en el traslado de mercancías y, en consecuencia, en la cadena de precios de bienes y servicios.

El actual escenario geopolítico ha incidido de forma directa en los precios del petróleo y sus derivados, trasladando presión a los mercados locales. Aunque no se han alcanzado máximos históricos, la tendencia al alza mantiene en alerta a consumidores y sectores productivos.