Cuánto cuesta la gasolina en Guatemala este 23 de marzo y cuánto ha subido desde febrero

El precio de la gasolina en Guatemala continúa en niveles altos este 23 de marzo de 2026, según reportes ciudadanos y un monitoreo de Prensa Libre.

En modalidad de servicio completo, los precios se mantienen sin cambios relevantes desde el domingo por la tarde:

la gasolina regular se ubica en Q38.49 por galón

se ubica en Q38.49 por galón la gasolina superior en Q39.49

en Q39.49 el diésel en Q41.49

Usuarios han reportado valores similares en distintas estaciones de servicio. Se recuerda que entre servicio completo y autoservicio los precios pueden variar entre Q1 y Q2 por galón, dependiendo de la marca.

Se espera la actualización oficial del Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre el monitoreo de precios, el cual, según se informó, se realiza este 23 de marzo y podría publicarse entre hoy y mañana.

Así estuvieron los precios el fin de semana

Durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo, los precios mostraron niveles ligeramente más altos en algunos puntos del país.

Según un monitoreo de Prensa Libre y reporte de usuarios en una estación de la zona 1 capitalina, el domingo se reportaban precios de Q42.57 para el diésel, Q40.57 para la gasolina superior y Q39.57 para la regular en modalidad de servicio completo.

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Cuánto ha aumentado desde el 28 de febrero

El alza en el precio de los combustibles en Guatemala comenzó tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán, iniciado el 28 de febrero de 2026, lo que impactó los mercados internacionales del petróleo. En esa fecha, los precios eran considerablemente más bajos: la gasolina superior costaba Q29.57, la regular Q28.57 y el diésel Q27.75.

Para el 2 de marzo ya se observaban incrementos, de por lo menos: la superior subió a Q30.57, la regular a Q29.53 y el diésel a Q28.28.

Comparado con los precios del 28 de febrero, los aumentos han sido de por lo menos, la gasolina superior de Q9.92 por galón (33.6%), la gasolina regular también Q9.92 (34.7%) y el diésel Q13.74 (49.5%), evidenciando una tendencia sostenida al alza que continúa impactando la economía de los guatemaltecos.