Precio de la gasolina en Guatemala ronda los Q40 y el diésel, los Q42 por galón

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó sobre los precios promedio de los combustibles monitoreados el jueves 19 de marzo. En el área metropolitana, en modalidad autoservicio, se situaron en Q37.48 para la gasolina superior; Q36.48 para la gasolina regular, y Q39.50 para el diésel.

En modalidad de servicio completo, la gasolina superior se ubicó en Q38.52; la regular en Q37.52, y el diésel ya alcanzaba los Q40.74.

Sin embargo, entre el viernes y sábado, 20 y 21 de marzo, se reportaron nuevos incrementos de hasta Q2 por galón. En algunos casos, la gasolina superior superó los Q40 por galón y el diésel ronda los Q42.

Usuarios en las redes sociales han reportado alzas, y durante este fin de semana, Prensa Libre realizó un monitoreo de precios en varias estaciones de servicio de la capital.

Se observó que la gasolina regular, en modalidad autoservicio, se vendía en Q38.49 por galón, excepto en una estación que aún la ofrecía Q2 menos. La superior se reportó en Q39.49 en varias estaciones, aunque en una se encontró a menor precio. El diésel se ofrecía a Q41.49, salvo en un expendio.

En modalidad de servicio completo, en una estación de la zona 1 capitalina, se reportó el precio del galón de diésel en Q42.57, el de la gasolina superior en Q40.57 y el de la regular en Q39.57, mientras los usuarios en redes sociales daban a conocer los precios en diferentes zonas de la capital.

Las autoridades señalaron que los incrementos se deben, en parte, al conflicto en el Medio Oriente y otros factores, aunque también durante las recientes semanas explicaron que se han detectado irregularidades y presunta especulación, mientras que la asociación que congrega al sector refiere que no se trata de especulación y pide cambios en la forma de establecer los precios de referencia.

El MEM presentó ante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) 87 denuncias contra expendios, señalando que ofrecían el combustible a precios superiores a los de referencia establecidos por esa institución.

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Por su parte, la Diaco indicó que, con base en algunas de estas denuncias y en casos detectados por la entidad, presentó 79 denuncias penales ante el Ministerio Público por presunta especulación.

La Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg) emitió un comunicado el viernes en el que respondió a los señalamientos por supuesta especulación. Afirmó que las estaciones de servicio son el último eslabón de la cadena de comercialización y no inciden en la formación de los precios internacionales ni en las condiciones de importación. Los combustibles, aseguraron, se adquieren a proveedores locales bajo condiciones de mercado ya determinadas.

La Ageg agregó que existe una práctica esencial para asegurar el abastecimiento continuo en el país, conocida como “costo de reposición”, que permite garantizar que el combustible vendido pueda ser reemplazado conforme a los costos vigentes. Señaló que la comparación entre precios de expendio y de referencia “puede resultar imprecisa, especialmente en momentos de alta volatilidad internacional”, ya que estas referencias no siempre reflejan las condiciones reales de compra.

En ese contexto, una diferencia de precios no constituiría, por sí sola, especulación, y cualquier evaluación debe basarse en criterios técnicos “y con apego al debido proceso”, argumentó la asociación. Por ello, consideró necesario revisar y actualizar las metodologías de precios de referencia para que reflejen la dinámica del mercado, añadió Ageg en su comunicado.