Alza en precios de combustibles al consumidor superan aumentos en importaciones

Sin embargo, diputados al Congreso consideran que hay más indicios de especulación y piden a ambas entidades coordinar con la SAT para continuar las denuncias al respecto, porque los precios al consumidor reflejan tendencia al alza mayor en comparación con los aumentos en las importaciones del producto, añadieron.

De 109 verificaciones a expendios efectuadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), alrededor del 80%, es decir, 87, han reflejado precios más altos que los de referencia, y por ello se ha trasladado igual número de denuncias ante la Diaco, explicó Heidy Godínez, jefe del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM.

En tanto, la directora de la Diaco, Leslie Yvonne Tzicap, indicó que hasta este miércoles se han presentado 79 denuncias penales ante el MP, de las cuales algunas se basan en lo informado por el MEM, y continúan trabajando en el resto de los expedientes.

Las solicitudes del diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, quien citó a funcionarios de diversas entidades, se basan en datos de la SAT que reflejan alzas menos pronunciadas en las importaciones de combustibles, con respecto a los aumentos trasladados a los precios al consumidor.

El intendente de aduanas, Erwin Curtidor, indicó en la reunión que las importaciones de diésel en la semana del 9 al 15 de marzo registran precios por galón de Q27.55, que incluyen precios CIF más impuesto al valor agregado (IVA) de importación, lo que representa un aumento de 28.8% (Q6.16) respecto de la semana anterior al inicio del conflicto en Medio Oriente.

En el caso de la gasolina regular, se importó a Q22.97, 15.6% (Q3.10) más, y la superior, a Q23.80, con incremento de 12.7% (Q2.68).

Los precios al consumidor, según el monitoreo del MEM al 12 de marzo —la misma semana citada por la SAT—, eran de Q36.48 por galón de diésel, lo que representaba un incremento de 31.4% (Q8.73) respecto de la semana anterior al conflicto; la regular se situaba en Q33.97 y la superior en Q34.92, con aumentos de 18%, que representan alrededor de Q5.40.

Curtidor aclaró que los precios de importación incluyen el costo CIF más IVA de importación, mientras que los del MEM incluyen también otros cargos. Entre estos, la cartera ha mencionado el impuesto sobre la distribución de derivados del petróleo (IDP), IVA doméstico, márgenes del importador y del expendedor, flete terrestre y costos portuarios.

Este miércoles 18, los precios de las gasolinas estuvieron entre Q38 y Q39, y el diésel llegó a Q40 en el área metropolitana, mientras que en la provincia llegó a Q41 y Q42.

El parlamentario solicitó varios informes a las entidades y mayor coordinación entre estas para las verificaciones y denuncias.

En diversas ocasiones la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg) ha explicado que dicho sector es solo tomador de precios y traslada los ajustes de precios que le aplican los importadores.