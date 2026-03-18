Precio de la gasolina en Guatemala refleja nuevas alzas, el diésel alcanzó los Q40 y Q42 en provincia

Según el monitoreo de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, para esta semana los precios de la gasolina en Guatemala son los siguientes: Q36.49, gasolina superior; Q35.49, regular; y Q37.29 el diésel, en autoservicio del área metropolitana. Sin embargo, diputados de la bancada Vos refirieron hoy, que los precios están más altos y se ubican en Q37.39 la super, Q36.39 la regular y Q39.19 el diésel.

En otro monitoreo realizado por Prensa Libre se observaron otras variaciones de precios y son las siguientes en modalidad de autoservicio:

Super Q37.29

Regular Q36.29

Diésel Q39.29

En modalidad de servicio completo los precios de las gasolinas hoy en Guatemala son los siguientes:

Super Q38.49 y 38.57

Regular Q37.49 y Q37.57

Diésel Q40.69 y Q41.57

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ha trasladado 87 denuncias a la Diaco contra expendios de combustibles por registrar precios más altos a los de referencia, según funcionarios citados en la Bancada Vos en el Congreso e informa que ha presentado 79 denuncias al Ministerio Público.

Solo en la última semana, las gasolinas subieron alrededor de Q3 y el diésel casi Q5, reflejo de una tendencia al alza y que confirmó el MEM, en su último reporte.

Datos de precios

Según los datos mencionados por la bancada Vos que recabaron en varios expendios, estos fueron los precios que observaron en Palín, Escuintla, en dos estaciones diferentes:

Servicio completo

Superior: 38.69 y 38.99.

Regular: Q37.69 y 37.99

Diésel: 40.69 y 42.09

Estos precios se observaron en Escuintla, Escuintla.

Autoservicio

Diesel, 40.54

Regular 36.49

Superior 37.59

También, en Santa Cruz del Quiché, Quiché el precio del galón de diésel se cotiza en Q41.99 y en Quetzaltenango, ese mismo producto se ubica en Q40.19.