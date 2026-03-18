Los más altos en los últimos 3 años: Precios de la gasolina en EE. UU. alcanzan récord por la guerra

Desde que la guerra en Medio Oriente comenzó el pasado sábado 28 de febrero en la ciudad de Teherán, el conflicto ha sacudido el flujo internacional de petróleo, por lo que los costos del combustible ya presionan a los hogares en casi todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde los precios de la gasolina son más altos.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense Los Angeles Times, los precios de la gasolina en el territorio de los Estados Unidos son los más altos en casi tres años, desde abril del 2023, dado que el promedio nacional de un galón de regular es de US$3.84 (Q29.46), comparado con los US$2.98 (Q22.86) del viernes 27 de febrero.

“Considero que es bastante difícil. Quiero decir, creo que los tiempos son más duros para todos en este momento. Estoy recibiendo mucha menos gasolina y pagando mucho más dinero”, comentó Amanda Acosta, residente de California, al medio estadounidense mientras llenaba el tanque de su vehículo el pasado martes 17 de marzo.

Asimismo, de acuerdo a la cadena de televisión CNN, el alza en la gasolina ha sido uno de los impactos económicos más inmediatos de este conflicto bélico en Medio Oriente, ya que las interrupciones persistentes en la cadena de suministro y los recortes de grandes productores en la región han afectado el precio del petróleo crudo.

California, Hawái y Washington: Los más afectados

Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), aunque el promedio nacional de un galón de regular es de US$3.84 (Q29.46), en algunas ciudades el costo es de US$4 (Q30.69), y en California, Hawái y Washington, los estados más afectados, el precio ha superado los US$5 (Q38.36), por lo que sus residentes pagan mucho más.

Debido a que el precio promedio a nivel nacional ha aumentado 29% en tan solo 18 días, este constituye uno de los repuntes más rápidos en los costos de la gasolina de los que se tiene registro en el territorio de los Estados Unidos, por lo que se compara con el impacto provocado por el huracán Katrina en marzo del 2005, hace 21 años.

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Ante esta situación, el aumento de los costos del combustible podría repercutir negativamente en la accesibilidad, el gasto de los consumidores y la economía en general de los Estados Unidos, ya que, en caso de que los precios se mantengan a este nivel durante el resto del año, esto añadiría casi US$100 mil millones en costos adicionales.

Esto se debe a que, de conformidad con The PNC Financial Services Group, una de las mayores instituciones financieras diversificadas de los Estados Unidos, el crudo Brent, referente internacional del petróleo, se cotiza actualmente por encima de los US$102 (Q782) por barril, cuando hace apenas dos semanas rondaba los US$70 (Q537).

Miradas en la Casa Blanca

Antes de la guerra contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a jactarse de mantener bajos los costos de la gasolina. Sin embargo, tras el aumento del precio, el mandatario republicano afirmó que el nuevo costo es muy positivo para EE. UU: “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho más dinero”, agregó.

No obstante, aunque las empresas que suministran petróleo se benefician de precios más altos, los costos elevados perjudican directamente a los consumidores. Además, los expertos señalan que esta situación también podría impulsar una inflación persistente en los Estados Unidos y afectar significativamente la economía a mediano plazo.