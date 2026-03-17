¿Tomarán Cuba? Este sería el siguiente objetivo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump

Desde la noche del pasado domingo 15 de marzo, Cuba atraviesa un colapso en su sistema de energía eléctrica, con múltiples apagones que se producen en el marco del bloqueo al ingreso de petróleo ejercido por los Estados Unidos y de los recientes comentarios del presidente Donald Trump, quien afirmó que quiere tomar el país caribeño.

Cuba no ha recibido ningún cargamento de petróleo en tres meses, por lo que esta situación agrava la crisis humanitaria provocada por los castigos impuestos por Estados Unidos: "En este momento, las sanciones están literalmente matando a gente", dice el analista cubano Daniel Montero, entrevistado por Democracy Now! desde La Habana.

"Entendemos lo que significa este embargo del petróleo y lo que las sanciones siempre han significado. Están intentando provocar un cambio de régimen a través del hambre. El pueblo cubano ha luchado muchísimas veces en defensa de su soberanía y no se va a quedar quieto frente a esto", agregó la historiadora cubana Sara Kozameh.

Ante esta situación, el apagón generalizado ha dejado a más de 10 millones de personas sin luz en Cuba, debido a que el Ministerio de Energía y Minas reportó una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Por lo tanto, se investigan las causas y ya comenzaron a activarse todos los protocolos para el restablecimiento.

Cuba: El siguiente objetivo de Trump

"Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella, si quieren saber la verdad. Tomaré Cuba. Es decir, si la libero, la tomo de alguna forma", aseguró el presidente Trump a los periodistas en el Despacho de la Casa Blanca, a pesar de que aún está en guerra con Irán y mantiene tensiones con Venezuela.

Conforme a lo expuesto por The New York Times, los comentarios del mandatario republicano "ofrecieron una visión muy sorprendente de cómo percibe su poder y de la ausencia de límites de este", dado que Donald Trump parece creer que puede tomar, gobernar o bombardear a cualquier nación sin ningún tipo de consecuencia real.

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Aunque los últimos presidentes estadounidenses han tenido una relación complicada, y a menudo conflictiva, con la nación caribeña gobernada por el régimen comunista, ninguno había planteado públicamente tomar el control del país, hasta ahora, cuando Trump ha ordenado ataques militares en Venezuela e Irán en menos de cuatro meses.

Frente a este escenario, los comentarios del magnate neoyorquino parecen sugerir que Donald Trump impulsa un tercer intento consecutivo de descabezar a un gobierno extranjero, quizá antes de que el año cumpla sus primeros seis meses, por lo que parece que el presidente espera que la crisis energética en la isla haga la primera parte.

"Cuba es una nación fracasada"

"No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Cuba es una nación fracasada, pero tiene buena tierra. Tiene paisajes bonitos y es una isla hermosa", sostuvo Trump, quien ya había hablado de una "toma de poder" de la isla que podía ser "amistosa u hostil", luego de pronosticar que el Gobierno de Díaz-Canel "caerá pronto".

"Estoy reteniendo a Cuba. Pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que tengamos que hacer. Haremos lo de Irán antes que lo de Cuba", concluyó el mandatario estadounidense, luego de insistir en la dimisión del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, como una forma de viabilizar acuerdos entre ambos países, como en Venezuela.