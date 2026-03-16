Sin galardón y objeto de burlas: ¿Cómo reaccionó Timothée Chalamet tras perder el premio Óscar?

Durante la noche del pasado domingo 15 de marzo se llevó a cabo la velada más importante del año en Hollywood: la 98.ª edición de los premios Óscar, la cual contó con emotivos discursos, momentos cómicos y mucha diversión, aunque solo para algunos, ya que la ceremonia también dejó en evidencia a los grandes perdedores del evento.

Para el intérprete estadounidense-francés de 30 años, Timothée Chalamet, seguramente fue una noche para el olvido, dado que, además de perder el premio Óscar al mejor actor frente a Michael B. Jordan, el nacido en la ciudad de Nueva York también se convirtió en blanco de múltiples bromas del presentador y comediante Conan O’Brien.

A pesar de que, a lo largo de su carrera, ha sido nominado a tres premios Óscar, Timothée Chalamet nunca ha obtenido el mayor reconocimiento de la industria del cine, considerado crucial para el prestigio profesional. Por ello, muchas personas esperaban que esta fuera la ocasión en la que el actor escribiera su nombre en letras doradas.

Sin embargo, el neoyorquino volvió a quedar muy cerca de conseguir el máximo galardón de la industria cinematográfica, por lo que, según sus propias palabras, aumentará su disciplina para lograrlo, debido a que está consciente de que ganar el premio consagra carreras, aumenta el prestigio, el estatus y las oportunidades para más proyectos.

Bromas sobre Chalamet

En su monólogo de apertura para la 98.ª edición de los premios Óscar, el humorista y presentador estadounidense Conan O’Brien se burló de la reciente declaración pública de la estrella de la película “Marty Supreme”, en la que Chalamet asegura que actualmente “a nadie le importa” el ballet y la ópera, dos géneros artísticos muy apreciados.

“La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Solo quería mencionarlo. Me han dicho que existe preocupación por posibles ataques tanto de la comunidad operística como de la de ballet”, agregó el comediante, reconocido por haber presentado un programa de conversación nocturno en la cadena NBC entre 1993 y el 2009.

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“Están enojados porque dejaste fuera el jazz”, añadió O’Brien cuando la cámara enfocó entonces a Chalamet, quien aparecía sonriendo junto a su novia, Kylie Jenner. “¿Congeniamos, verdad?”, le preguntó a la estrella, cuya respuesta no fue captada por los micrófonos. “Él no lo cree”, terminó diciendo el presentador ante todo el público.

No obstante, hasta semanas antes de la ceremonia, Chalamet era uno de los favoritos para ganar el Óscar, por lo que muchas personas consideran que su derrota ante Jordan pudo haber estado influenciada por sus opiniones sobre el ballet y la ópera, aunque otros sugieren que esta situación va más allá de unos “simples comentarios“.

omg here's Timothée Chalamet's reaction when Oscars host Conan O'Brien joked about his ballet/opera comment



"Security is extremely tight tonight. I'm told there's concern about attacks from both the opera and ballet community."



[gasps from audience]



"You're just mad you left… pic.twitter.com/q7ZCZy9kmG — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026

Su reacción al ser derrotado

El actor y director estadounidense de 39 años, Michael B. Jordan, se alzó con el premio a mejor actor en la 98.ª edición de los premios Óscar por la película “Pecadores”, superando a Timothée Chalamet, nominado en tres ocasiones, por su papel en el largometraje “Marty Supreme”, lo que desató controversia y debate en las redes sociales.

Aunque su reacción inicial fue de alegría por su colega, diversos internautas sugieren que, al salir de la ceremonia, Chalamet “destrozó la habitación de su hotel”, por lo que esta derrota presuntamente le enseñará humildad: “Timothée necesitaba esto para ser humilde. La arrogancia no te lleva a ninguna parte”, concluyó uno de los usuarios.