Lanchas, carros y pasadizos: Desarticulan red de tráfico de drogas entre Guatemala y El Salvador

Durante la madrugada de este viernes 13 de marzo, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil salvadoreña, ejecutaron un operativo para desarticular una estructura de narcotraficantes que movilizaba distintos tipos de droga desde Guatemala hacia todo el territorio salvadoreño.

Conforme a lo expuesto en las investigaciones de la FGR y la policía local, los miembros de esta organización criminal introducían marihuana, cocaína y cristal a El Salvador. Esta droga era movilizada a través de lanchas o vehículos y distribuida en distintos sectores de San Francisco Menéndez, Ahuachapán y Sonsonate, ciudades salvadoreñas.

Ante esta situación, las autoridades salvadoreñas realizaron nueve registros, en los que lograron incautar evidencia e información relevante para fortalecer las investigaciones de la Fiscalía General de El Salvador, institución encargada de defender los intereses de la sociedad y del Estado salvadoreño del presidente Nayib Bukele.

Frente a este escenario, cinco individuos fueron capturados por la FGR y la PNC de El Salvador, quienes posteriormente fueron identificados por las autoridades salvadoreñas como Miguel Ángel Soriano Olla, Verónica Carmen Ramos García, Damián Rafael Menjívar Ramírez, Marlon Osmaro Olivo Purquir y Juan Carlos Urquilla Cortéz.

Operativo para desarticular red de narcotráfico

De acuerdo con la Fiscalía General de la República de El Salvador, los cinco imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas, delitos regulados por el Código Penal y la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, conocida en El Salvador como la LRARD.

Desde enero del 2022, la aplicación de estas normas se enmarca en un contexto de seguridad reforzado por las prórrogas continuas del Régimen de Excepción, una medida implementada por el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas y que, aunque inicialmente fue aprobada por 30 días, ha sido prorrogada de forma consecutiva.

Lea más: ¿Herido y desfigurado? La razón por la que Israel sugiere que Jameneí no puede mostrarse en Irán

Agrupaciones ilícitas

Este delito se encuentra regulado en el artículo 345 del Código Penal de El Salvador y se refiere a la formación o participación en grupos con fines delictivos. Se trata de agrupaciones de dos o más personas, con organización temporal o permanente, cuyo objetivo es cometer delitos que vulneran las normas de convivencia y protección.

Las sanciones generales para este crimen establecen penas de prisión de 5 a 8 años para quienes participen en agrupaciones ilícitas. Sin embargo, los cabecillas u organizadores pueden recibir penas de 6 a 9 años y, si los delitos son cometidos por miembros de maras o pandillas, las condenas pueden incrementarse hasta los 20 años.

Tráfico ilícito de drogas

Este delito está regulado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, que busca proteger la salud pública de El Salvador. Por ello, incluye acciones como el cultivo, la adquisición, la enajenación, el transporte, la distribución, el almacenamiento y la importación o exportación de drogas sin autorización.

Quien facilite medios para fabricar o traficar drogas puede recibir penas de 4 a 8 años de prisión. Sin embargo, en El Salvador las condenas por tráfico ilícito de drogas suelen oscilar entre 10 y 15 años de cárcel. Además, las autoridades pueden imponer multas de hasta 5 mil salarios mínimos; que en ese país es de US$408 (Q3 mil 129).

Posesión y tenencia ilegal de drogas

Este delito está regulado en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD) y las penas varían según la cantidad y la intención al momento de la detención por posesión y tenencia ilegal de drogas. Por lo tanto, las cantidades menores de dos gramos suelen conllevar penas de prisión de 1 a 3 años.

Las cantidades mayores de dos gramos suelen implicar penas de prisión de cuatro a seis años. Sin embargo, si se demuestra que la posesión de drogas, independientemente de la cantidad, tenía fines de comercialización o tráfico, la pena en El Salvador puede aumentar de siete a diez años de cárcel, según determine el juez.