EE. UU. confirma la muerte de seis soldados en Irak: ¿Irán niega la versión del accidente aéreo?

Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, el Gobierno de los Estados Unidos confirmó la muerte de los seis soldados que tripulaban el avión cisterna KC-135 que se estrelló el pasado 12 de marzo en el oeste de Irak, en medio de la guerra contra Irán, después de haber informado inicialmente solo cinco fallecidos en este accidente.

El Comando Central del Ejército de los Estados Unidos, conocido como Centcom, con sede en el estado de Florida, señaló que las “circunstancias de este incidente están bajo investigación”, pero insistió en que la “pérdida de esta aeronave no ocurrió por fuego enemigo ni por fuego amigo”, sino que fue un accidente en territorio de Irak.

“Está confirmado que murieron los seis tripulantes a bordo del KC-135 del Ejército de los Estados Unidos que recargaba combustible cuando cayó en el oeste de Irak. La aeronave se perdió mientras volaba sobre espacio aéreo amigo el pasado jueves 12 de marzo, durante la operación Furia Épica”, señaló el Centcom en un comunicado.

Ante esta situación, y con la muerte de estos militares aún no identificados, ya suman 14 los soldados de los Estados Unidos que han fallecido desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero. De ellos, siete murieron por ataques iraníes, uno más por una “emergencia médica” en Kuwait y los restantes en este incidente en Irak.

Milicias proiraníes niegan la versión de EE. UU.

Frente a este escenario, un grupo de milicias proiraníes, conocido como la Resistencia Islámica en Irak, negó la versión del Gobierno de los Estados Unidos y reivindicó el derribo de este avión, al asegurar que sus combatientes atacaron la aeronave del Ejército estadounidense con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.

La organización islámica en Irak añadió, en mensajes posteriores, que sus combatientes atacaron una segunda aeronave estadounidense en el oeste de Irak y que el aparato aterrizó de emergencia en “uno de los aeropuertos del enemigo”, mientras su tripulación se puso a salvo, por lo que —según la milicia— no se trató de ningún accidente.

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Sin embargo, el Comando Central del Ejército de los Estados Unidos no respaldó esta versión de la Resistencia Islámica en Irak y, por ende, no ha informado sobre ningún ataque a una segunda aeronave. A pesar de ello, el Gobierno de Irán también ha sostenido que un misil de grupos armados iraquíes alcanzó al avión cisterna de EE. UU.

Dadas las circunstancias, según las versiones estadounidenses, este es el segundo accidente que involucra a militares de EE. UU. desde que comenzó la guerra, después de que el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de su flota, sufrió un incendio que dejó dos marines heridos y que tampoco obedeció a acciones enemigas en la zona.

Irán y sus defensas aéreas

Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este viernes 13 de marzo que el Ejército de Irán ya no tiene capacidad para defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington D. C. e Israel, debido a que toda su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas que puedan ayudarle.

“Irán ya no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, lanzadores de misiles y drones están siendo destruidos o derribados del cielo”, concluyó el secretario Pete Hegseth en una rueda de prensa para actualizar la situación en el decimocuarto día de la operación militar Furia Épica en el Medio Oriente.