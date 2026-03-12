¿La mayor liberación de petróleo? El acuerdo de 32 países tras ataques en el estrecho de Ormuz

Durante la mañana de este jueves 12 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que liberará más de 400 millones de barriles de petróleo para compensar la pérdida de suministro causada por el cierre temporal del estrecho de Ormuz, uno de los puntos de congestión marítima más importantes de todo el mundo.

El director ejecutivo de la AIE, Faith Birol, aseguró que el Gobierno de Irán amenazó con no dejar pasar “un solo litro de crudo” por el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hacia el océano abierto, que hasta febrero del 2026 canalizaba más del 20% del transporte mundial de petróleo. Por ello, decenas de países se han visto afectados.

Ante esta situación, Birol indicó que los 32 países miembros de la AIE votaron unánimemente a favor de la mayor liberación de reservas de petróleo en la historia de la agencia. Sin embargo, a pesar de esa medida, el barril de petróleo volvió a subir de precio y superó los US$100 (Q767) por barril, por primera vez desde febrero del 2022.

Esto se debe a que el anuncio de la AIE llegó tras varios días de bloqueos en el estrecho de Ormuz, donde hasta el momento solo tres proyectiles iraníes han alcanzado buques extranjeros que han intentado utilizar esa vía marítima como parte de un esfuerzo internacional de emergencia para reducir los precios globales de la gasolina.

¿Qué es la AIE?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión británica BBC, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) es un organismo internacional que coordina la política energética y las reservas estratégicas de petróleo de, hasta ahora, 32 países industrializados, en su mayoría economías avanzadas de Europa, América del Norte y Asia.

Los 32 miembros de la AIE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

“Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una escala sin precedentes; por lo tanto, me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de magnitud sin precedentes”, declaró el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Faith Birol.

Frente a este escenario, la AIE especificó que las reservas de emergencia estarán disponibles en el mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada miembro, por lo que estos 400 millones de barriles de petróleo equivalen actualmente a cuatro días de consumo mundial y a 20 días de tránsito por el estrecho de Ormuz.

Liberación coordinada de reservas de petróleo

Esta es la sexta ocasión que la Agencia Internacional de la Energía aprueba una liberación coordinada de reservas de petróleo, tras haberlo hecho en enero de 1991, febrero del 2005, marzo del 2011, abril del 2021 y mayo del 2022. No obstante, esta es la primera vez que la AIE decide liberar más de 350 millones de barriles en su historia.

De acuerdo con las autoridades de la AIE, los miembros de la agencia mantienen en reservas de emergencia más de 1 mil 200 millones de barriles de petróleo, por lo que este organismo espera que la liberación coordinada pueda estabilizar el precio del crudo, que antes de la guerra en Medio Oriente se situaba en unos US$65 por barril.