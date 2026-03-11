¿El asteroide 2024 YR4 impactará en la Luna? Las probabilidades del posible desastre espacial

Durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la agencia federal estadounidense responsable de la investigación aeronáutica y la exploración aeroespacial, anunció que descarta la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte la Luna el 22 de diciembre del 2032.

Conforme a lo expuesto por los expertos de la agencia federal, los datos de las observaciones del telescopio espacial James Webb, recopilados el pasado viernes 27 de febrero en el observatorio espacial desarrollado mediante la colaboración de 14 países, ayudaron a descartar por completo la posibilidad de un desastre lunar en seis años.

Esto se debe a que el asteroide 2024 YR4 ha sido objeto de un exhaustivo seguimiento por parte de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), las cuales causaron preocupación en diciembre del 2025 al anunciar la pequeña probabilidad de que el cuerpo celeste rocoso chocara contra la Tierra o la Luna en aproximadamente un lustro.

“¡El asteroide 2024 YR4 no impactará la Luna en el 2032!”, declaró la ESA mediante un comunicado digital, en el que la agencia mencionó que, con los nuevos datos recopilados por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, ubicado en California, espera que el asteroide pase a unos 21 mil kilómetros de la Luna.

El asteroide 2024 YR4 contra la Tierra y la Luna

“Esta actualización refleja una mayor precisión en nuestra comprensión de dónde se espera que esté el asteroide 2024 YR4 en diciembre del 2032, más que un cambio en su trayectoria orbital”, explicó la NASA en su blog de defensa planetaria, donde otros astrónomos también confirmaron que el cuerpo celeste no impactará la Luna o la Tierra.

Asimismo, las nuevas observaciones realizadas por la cámara de infrarrojo cercano, conocida como NIRCam, del telescopio espacial James Webb, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), descartaron el 4.3% de probabilidad de que el asteroide 2024 YR4 impactara la Tierra o la Luna en cualquier momento de ese año.

“La Luna está a salvo, el asteroide 2024 YR4 no representa ningún tipo de peligro, pero el trabajo continúa”, señaló en su sitio web la ESA, que le recordó a la población europea que la agencia espacial sigue detectando y rastreando los objetos cercanos a la Tierra para garantizar que, si surge un peligro real, no los tome desprevenidos.

Por último, la ESA indicó que el asteroide YR4, descubierto en diciembre del 2024 por una estación del Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Cuerpos Celestes, financiada por la NASA, dejó de ser el asteroide más peligroso descubierto en las últimas dos décadas, a pesar de que durante un breve periodo asustó a todos los expertos.

La trayectoria del asteroide 2024 YR4

Aunque en 2025 la información disponible sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4 indicaba que este cuerpo celeste tenía una pequeña posibilidad de impactar la Tierra o la Luna, en marzo del 2026 la NASA concluyó que el objeto no supone un riesgo significativo de impacto real, debido a que pasará a miles de kilómetros de ambos cuerpos.

Por último, según la agencia de noticias EFE, es habitual que las observaciones iniciales de la NASA y la ESA se vayan actualizando conforme se recopilan más datos, ya que de esta manera los modelos de riesgo se perfeccionan. Por ello, es importante mantenerse alerta a las instituciones oficiales para obtener más información al respecto.