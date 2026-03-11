Oficial: Irán no va a la Copa Mundial del 2026 ¿Trump dijo que la selección sí era bienvenida?

Durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección persa de futbol no participará en la Copa Mundial del 2026, en la que debería jugar sus tres partidos de la primera fase en territorio de Estados Unidos: dos en la ciudad de Los Ángeles y uno en la urbe de Seattle.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, dijo el ministro iraní, al referirse a los ataques del Ejército de EE. UU. e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció Alí Jameneí, clérigo y político iraní que se desempeñó como líder supremo de Irán desde 1989.

“Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó Donyamali, a pesar de que la selección iraní clasificó a la Copa Mundial el 10 de junio del 2025.

Sin embargo, unas horas antes, durante un encuentro entre el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el mandatario republicano había garantizado que la selección persa “no tendría problemas” para participar en la Copa Mundial del 2026.

¿Qué dijo Trump sobre la selección de Irán?

“Esta tarde me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo y de la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en 93 días”, añadió Infantino, cuya relación con el estadounidense se ha estrechado significativamente en los últimos meses.

“También hablamos sobre la actual situación en Irán y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo del 2026. Durante la conversación, Donald Trump reiteró que el combinado iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, continuó el presidente de la FIFA.

Lea más: ¿Alarmas cuando el ICE está en la zona? Así funciona el nuevo sistema de alertas en EE. UU.

Asimismo, el martes 10 de febrero, el mandatario estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en el territorio de los Estados Unidos, pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional, por lo que en algún momento se rumoró que Irán podría disputar el Mundial en México.

Esto se debe a que la Copa Mundial del 2026 se disputará en México, Canadá y los Estados Unidos desde el próximo jueves 11 de junio, y la selección iraní debía jugar sus tres partidos en territorio estadounidense: el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente, y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

Sanciones a la Federación de Irán

Según la agencia de noticias EFE, la retirada del Mundial le costaría a Irán sanciones económicas y deportivas, ya que el reglamento de la competición prevé una posible retirada de una selección: “Si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, se le impondrá a la federación una multa de US$323 mil 730”.

Adicionalmente, Irán deberá reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que haya recibido, y a las sanciones económicas podrían unirse medidas disciplinarias, como la exclusión de una competición futura organizada por la FIFA.