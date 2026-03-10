¿Alarmas cuando el ICE está en la zona? Así funciona el nuevo sistema de alertas en EE. UU.

La Ciudad de Los Ángeles, California, es una de las urbes estadounidenses más afectadas por las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Por ello, los inmigrantes indocumentados en la zona buscan adelantarse a las estrictas políticas migratorias que se aplican en el país.

Ante esta situación, diversas organizaciones han lanzado múltiples iniciativas para apoyar directamente a los inmigrantes irregulares, debido a que miles de indocumentados residen actualmente en la Ciudad de Los Ángeles, California, sin autorización legal o con documentos vencidos, principalmente procedentes de México y Centroamérica.

Tal es el caso de un grupo de la comunidad de Highland Park que, a inicios de marzo, comenzó a instalar varias alarmas en la Ciudad de Los Ángeles, California, para alertar a las personas cuando se lleve a cabo un operativo de agentes federales, ya que los migrantes enfrentan un alto riesgo de deportación y de exclusión de beneficios federales.

Esto se debe a que, a pesar de que la mayoría de extranjeros sin documentos de identidad válidos o que no cumplen los requisitos legales de los Estados Unidos sí contribuyen económicamente al país, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, continúa con su plan de deportaciones masivas en toda la nación.

¿Cómo funciona este sistema de alarmas?

A través de las redes sociales, decenas de internautas han compartido grabaciones en las que se observan sirenas rojas en el suelo de diversas zonas de la Ciudad de Los Ángeles, California, las cuales responden a la nueva medida contra las detenciones migratorias, ya que las alarmas se activan cuando un operativo del ICE llega a la región.

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense CNN, decenas de dueños de establecimientos en Los Ángeles, California, se unieron a la iniciativa del grupo de activistas en Highland Park, quienes idearon un plan para informar sobre las acciones del ICE en la urbe, por lo que los agentes no pueden retirar las sirenas de los locales.

Frente a este escenario, dado que el proyecto es una iniciativa civil de California, la idea está abierta a donaciones para quienes quieran sumarse. De acuerdo con el grupo de activistas en Highland Park, cualquiera puede contribuir económicamente o proporcionar alimentos básicos no perecederos, que serán entregados a los inmigrantes.

Según el perfil oficial del grupo en Instagram, cada alarma cuesta US$375 (Q2 mil 875), por lo que todas las donaciones se destinan a comprar, instalar y dar mantenimiento al equipo, cuyo objetivo es ayudar a los migrantes indocumentados, a quienes se les ha limitado el acceso a los servicios públicos en varias ciudades del país.

Alertas para combatir al ICE

Hasta el momento, más de quince alarmas ya han sido colocadas por el Grupo de Apoyo de Highland Park en puntos estratégicos de la Ciudad de Los Ángeles, California, donde la organización civil considera que se concentra la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados, quienes son los principales objetivos del ICE desde hace un año.

“Si escucha la sirena, ICE está en la comunidad”, señala la agrupación civil, que aconseja a los migrantes irregulares evacuar la vía pública lo más rápido posible, ir a un lugar seguro para resguardarse de las autoridades migratorias, mantener la calma en todo momento y procurar que los indocumentados permanezcan juntos para ayudarse.