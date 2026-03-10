“Trump podría ser eliminado”: La amenaza del jefe de seguridad de Irán al presidente de EE. UU.

Durante la mañana de este martes 10 de marzo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó que las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, están “muy vacías” e instó a vigilar su espalda, pues el mandatario republicano podría convertirse en el próximo líder en “ser eliminado”.

“La nación Ashura de Irán no le tiene miedo a unas amenazas vacías”, agregó Larijani, al citar un mensaje de Donald Trump en el que el presidente estadounidense afirmaba que el Ejército de los Estados Unidos golpearía el territorio iraní “unas veinte veces más fuerte” de lo que ha sido atacado hasta ahora por los militares de EE. UU. e Israel.

“Que vigile su espalda o podría ser eliminado”, añadió el jefe de seguridad de Irán, quien ya había respondido anteriormente al presidente Trump; ya que, en otra ocasión, Ali Larijani aseguró públicamente que los nuevos misiles iraníes son “ahora mucho más potentes que al inicio de la guerra” y que tienen la capacidad de “expandir” el conflicto.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria iraní y el cuerpo militar de élite reiteraron su amenaza de que, si el Ejército de Estados Unidos e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, “no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de toda la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Bombardeos contra Irán

Los Gobiernos de Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra la capital de Irán el pasado sábado 28 de febrero, en la que murieron el exlíder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y numerosos altos cargos políticos y militares de la República Islámica, además de más de 168 menores en distintos colegios del país.

Ante esta situación, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, las autoridades de Irán han respondido con ataques contra objetivos estadounidenses e instalaciones energéticas en una docena de países de Medio Oriente, lo que ha detenido buena parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

Frente a este escenario, la situación entre Irán y Estados Unidos ha provocado una alta volatilidad en los mercados energéticos globales debido al conflicto militar directo, que ha impactado infraestructuras clave. Por lo tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra está “prácticamente terminada” y “casi concluida”.

Sin embargo, en lo que finaliza el conflicto, el Gobierno de Estados Unidos anunció una suspensión temporal de algunas sanciones al petróleo iraní para reducir el alza de los precios de la gasolina y dar un respiro a los consumidores, quienes criticaron los bombardeos contra depósitos de petróleo y centros de transporte en el sur de Teherán.

Amenazas en el estrecho de Ormuz

Para la mañana de este martes 10 de marzo persisten las amenazas de cierre en el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por donde transita gran parte del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) hacia Asia, por lo que es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica de todo el mundo.

Dadas las circunstancias, la guerra en Medio Oriente ha disparado los precios de la gasolina a nivel internacional debido a la interconexión de los mercados globales. Además, Irán posee aproximadamente 32 mil millones de barriles en reservas probadas de petróleo, superando ligeramente los 29 mil millones de los Estados Unidos.