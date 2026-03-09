El caso de los hermanos Gámez-Cuellar: Arresto de tres mariachis por ICE genera críticas en Texas

Este lunes 9 de marzo se cumplen 10 días del arresto que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) efectuó contra tres mariachis, quienes incluso llegaron a tocar su música en el Congreso de los Estados Unidos, caso que ha provocado indignación en Texas, donde los tres hermanos fueron capturados.

El caso de los tres jóvenes mariachis —los hermanos Gámez-Cuéllar—, quienes eran estudiantes de la Escuela Secundaria McAllen y miembros del galardonado grupo Mariachi Oro, ha generado preocupación en la comunidad, pues durante dos años habían seguido su proceso migratorio de asilo para permanecer en los Estados Unidos.

A pesar de esto, los tres hermanos, Antonio, Caleb y Joshua, de 18, 15 y 12 años, respectivamente, quienes han actuado en Nueva York y en el Capitolio de los Estados Unidos, llevando la música mexicana a algunos de los recintos más emblemáticos de ese país, fueron detenidos junto con sus padres durante una cita migratoria en McAllen.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la historia de esta familia destaca porque huyó de San Luis Potosí en enero del 2023 debido a la violencia que azota a ese estado mexicano y, aunque intentaron hacer todo de la manera correcta, fueron detenidos por el ICE el pasado viernes 27 de febrero.

La historia de la familia Gámez-Cuellar

De acuerdo con Telemundo, para poder llegar a Estados Unidos en el 2023, la familia Gámez-Cuéllar obtuvo una cita en CBP One, una aplicación diseñada para que los extranjeros enviaran información antes de presentarse en puertos de entrada terrestres seleccionados, lo cual facilitaba una entrada ordenada y segura para solicitar asilo.

Esta aplicación fue posteriormente renombrada por el presidente estadounidense Donald Trump como CBP Home y actualmente funciona para facilitar las deportaciones voluntarias. Sin embargo, hace más de tres años, CBP One ayudó a la familia Gámez-Cuéllar a conseguir una entrevista para ingresar al territorio de los Estados Unidos.

Luego de esperar su cita y presentar su caso ante las autoridades, la familia tuvo que asistir puntualmente a cada audiencia y revisión durante más de dos años. Frente a este escenario, su audiencia final estaba programada para finales de mayo del 2026; no obstante, fueron detenidos por el ICE a pocos meses de concluir su proceso migratorio.

Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, ningún miembro de la familia Gámez-Cuéllar tiene historial criminal. Por el contrario, se habían convertido en pilares culturales de McAllen, debido a que el mariachi es un conjunto musical tradicional mexicano, reconocido por interpretar géneros como rancheras, sones y boleros.

La separación de la familia Gámez-Cuellar

De conformidad con Telemundo, como Antonio ya tiene 18 años, fue separado de su familia y enviado al Centro de Detención de Raymondville, en Texas, una instalación para adultos. Por otro lado, Caleb y Joshua permanecen junto con sus padres en el Centro Residencial Familiar de Dilley, un complejo de casas móviles bajo custodia del ICE.

Dadas las circunstancias, el grupo Mariachi Oro tuvo que retirarse de una competencia nacional reciente, y el menor de los hermanos Gámez-Cuéllar, Joshua, perdió la oportunidad de participar en una semifinal nacional de canto. Por ello, el cantautor Bobby Pulido ha pedido la liberación de los “tres talentosos estudiantes de mariachi”.