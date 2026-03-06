¿Por primera vez en 7 años? EE. UU. y Venezuela acuerdan restablecer sus relaciones diplomáticas

Durante la noche del pasado jueves 5 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció, dos meses y dos días después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, que las autoridades de EE. UU. y las de Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares por primera vez en siete años.

“Este paso facilitará nuestros esfuerzos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política. Nuestra colaboración se centra en ayudar a los venezolanos y crear las condiciones para una transición pacífica hacia un Gobierno elegido democráticamente”, agregó el secretario de Estado, Marco Rubio.

“El Gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y de trabajar con sus socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad”, añadió Rubio, quien recordó que las relaciones diplomáticas etre EE. UU. y Venezuela estaban rotas desde el 23 enero del 2019, hace más de siete años.

En aquella ocasión, hace más de un lustro, el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro acusó al Gobierno de los Estados Unidos de “intervencionismo internacional”, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump reconociera públicamente a Juan Guaidó como el líder legítimo y encargado de todo el territorio de Venezuela.

Se reanudan las relaciones entre EE. UU. y Venezuela

Conforme a lo expuesto por el secretario Marco Rubio, el anuncio de la reanudación de relaciones entre EE. UU. y Venezuela traerá un aumento de la presencia diplomática estadounidense en territorio venezolano, así como la reapertura de la embajada de Washington en Caracas, con la llegada de Laura Dogu como la encargada de negocios.

Asimismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a uno de sus colaboradores más cercanos, Félix Plasencia, quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores entre enero del 2021 y diciembre del 2022, como representante venezolano en el territorio de Estados Unidos, a partir del viernes 3 de abril del 2026.

Ante esta situación, la cadena de televisión estadounidense CNN considera que este anuncio supone un paso más en el plan que Donald Trump puso en marcha con la intervención militar para capturar a Nicolás Maduro, debido a que la prioridad del mandatario republicano es el negocio del petróleo y convocar elecciones en Venezuela.

“Venezuela está estabilizada y ahora tenemos a una persona maravillosa en Caracas como su presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ella y su equipo han estado haciendo un trabajo fantástico con todos nosotros”, aseguró el mandatario de EE. UU, Donald Trump, quien por el momento ha confiado en la exvicepresidenta de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez es un ejemplo para Trump

En una entrevista exclusiva con el medio estadounidense Axios, el presidente de EE. UU, Donald Trump, dijo que está buscando a una persona similar a Delcy Rodríguez para sustituir al exlíder supremo de Irán, Alí Jameneí, a quien el Ejército de Estados Unidos asesinó tras bombardear la ciudad de Teherán durante el sábado 28 de febrero.

De acuerdo con el mandatario republicano, las opciones que se han abierto en Irán no son de su agrado, a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, por lo que el presidente estadounidense deberá participar en el proceso de decisión de ese relevo, mientras la guerra en Medio Oriente continúa y las negociaciones aún no comienzan.