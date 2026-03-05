¿Hay negociaciones entre Irán y Estados Unidos? El posible fin del conflicto bélico en Medio Oriente

Durante la mañana de este jueves 5 de marzo, la cadena de televisión estadounidense CNN informó que la Agencia Central de Inteligencia de Irán envió un mensaje al Gobierno de Estados Unidos en el que indica que podría estar preparada para abrir conversaciones sobre cómo poner fin al conflicto bélico que se desató en Medio Oriente.

Sin embargo, diversos funcionarios estadounidenses confirmaron al medio norteamericano que actualmente no hay negociaciones en marcha entre Irán y los Estados Unidos, debido a que es “muy poco probable que se materialicen vías de salida” en el corto plazo, por lo que la guerra que se inició en Teherán el 28 de febrero continuará.

Las fuentes de CNN aseguran que los mensajes de Irán fueron transmitidos a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), un servicio de inteligencia exterior encargado de recopilar, analizar y evaluar información de seguridad, a través de un tercer país; no obstante, hasta ahora parece que ese canal falló.

Frente a este escenario, ante la ausencia de discusiones serias sobre cómo poner fin a la guerra, algunos funcionarios estadounidenses consideran que el próximo viernes 6 de marzo se iniciará una nueva fase, mucho más intensa, cuyo objetivo será degradar el programa de misiles de Irán y garantizar que no pueda obtener ningún arma nuclear.

¿EE. UU. apenas está comenzando?

Ante esta situación, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos “apenas está comenzando”, por lo que diversos legisladores del Gobierno consideran que no existe un plan de salida claro, debido a que en ningún momento se han mencionado posibles gestiones diplomáticas con los líderes de Irán.

Por su parte, las autoridades iraníes tampoco han mostrado públicamente disposición a negociar con los Estados Unidos o Israel. Aun así, los mensajes de la Agencia Central de Inteligencia iraní sugieren que el régimen podría eventualmente solicitar vías para acordar el fin de la guerra en Medio Oriente, según el periódico The New York Times.

“Desde que esto se volvió una acción militar, hemos recibido varios acercamientos de otros países que se han ofrecido a ayudar a desescalar el conflicto. No es diferente de lo que teníamos antes: gente que quiere ver si puede ayudar a resolverlo, y hemos hablado con ellos”, agregó Steve Witkoff, el enviado de EE. UU. para asuntos exteriores.

“No estamos usando a nadie como interlocutor. Esto es una acción militar y tiene que seguir su curso”, añadió Witkoff, quien conversó con el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán y en ningún momento le transmitió mensaje alguno para iniciar negociaciones, dado que el régimen actualmente se defiende de Estados Unidos e Israel.

Las condiciones y exigencias de Trump

En cierto modo, el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que detenga el conflicto bélico debe cumplir con todas las condiciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien espera que las autoridades iraníes desmantelen sus programas nucleares y pongan fin a su apoyo a agrupaciones armadas aliadas en Medio Oriente.

“Todo líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a todos los países de la región, y reprimir al pueblo de Irán será un objetivo inequívoco para su eliminación”, concluyó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aliado de los estadounidenses.