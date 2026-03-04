¿Para forzar su deportación? El hispano que provocó el incendio de un vehículo en Texas

La cadena de televisión estadounidense Telemundo reportó que un adolescente hispano identificado como Daniel Guerrero Ruiz, de 19 años, decidió incendiar un vehículo en un estacionamiento público ubicado en la ciudad de Irving, Texas, con el objetivo de que las autoridades de inmigración lo deporten del territorio de Estados Unidos.

Conforme a lo expuesto por el medio estadounidense, el suceso ocurrió durante la tarde del pasado miércoles 25 de febrero y expuso la desesperación de algunos inmigrantes indocumentados ante la falta de alternativas, ya que Daniel reveló su desconocimiento sobre las vías disponibles para solicitar una salida voluntaria de EE. UU.

Asimismo, en la declaración jurada del arresto, los detectives locales de Irving, Texas, establecieron que Guerrero Ruiz llenó una botella de agua con combustible en una gasolinera y luego roció un vehículo utilitario deportivo que se encontraba en el estacionamiento público, antes de tomar la decisión de prenderle fuego frente a todos.

Ante esta situación, los empleados de los comercios situados cerca del parqueo público y diversos transeúntes presenciaron la escena protagonizada por el hispano, lo que derivó en una llamada anónima a la Policía, debido a que el vehículo podría haber pertenecido a cualquier persona que transitaba por el lugar o, posiblemente, a un cliente.

Los consejos de un abogado de inmigración

De acuerdo con Telemundo, el caso de Daniel Guerrero Ruiz fue atendido por la Policía local de Irving, Texas, y por los bomberos voluntarios. Por ende, el hispano fue arrestado muy cerca del sitio donde fue incendiado el vehículo y ahí confesó a las autoridades su intención de ser deportado de los Estados Unidos lo más pronto posible.

Frente a este escenario, el abogado de inmigración en los Estados Unidos, Jaime Barrón, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia y una firma que ofrece asesoría legal en casos migratorios, familiares y de constitución de empresas desde sus oficinas en Texas, decidió compartir consejos para los inmigrantes en esta situación.

Lea más sobre la Operación Furia Épica en Irán: ¿Cómo escoge EE. UU. el nombre de todas sus misiones militares?

Según el abogado de inmigración, actualmente existen diversos procedimientos legales para regresar voluntariamente al país de origen sin la necesidad de cometer un delito. No obstante, Barrón mencionó que estos métodos “no siempre son comunicados de forma clara a los migrantes”, por lo que muchos toman decisiones ineficaces.

Jaime indicó que, para marzo del 2026, hay tres alternativas principales para la autodeportación. La primera se basa en los recursos propios del inmigrante, dado que cualquier extranjero con un pasaporte válido y vigente puede comprar un boleto aéreo y salir de los Estados Unidos en avión, aunque ya no podrá regresar por esa vía.

Alternativas para la deportación

El abogado de inmigración Jaime Barrón recomendó el programa de autodeportación del Gobierno estadounidense, debido a que señaló que la Administración del presidente Donald Trump podría llegar a entregar dinero extra a los inmigrantes indocumentados que se autodeporten, "aunque no siempre funciona como lo prometen".

Por último, el abogado mencionó que existe la posibilidad de acudir a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para entregarse voluntariamente. Sin embargo, en el caso de Guerrero Ruiz, su destino judicial permanece indefinido, dado que posiblemente deba cumplir una condena de cárcel antes de la deportación.