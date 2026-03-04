A 99 días del Mundial: ¿Cómo se encuentran las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá?

México, Estados Unidos y Canadá serán los tres anfitriones de la Copa del Mundo 2026, que inicia el próximo 11 de junio, por lo que será la cuarta vez que Norteamérica albergará una Copa Mundial, después de que se llevara a cabo en territorio mexicano durante las ediciones de 1970 y 1986, y en suelo estadounidense en la edición de 1994.

Curiosamente, en las ediciones anteriores en que el Mundial se disputó en alguna nación norteamericana, los campeones fueron sudamericanos: Brasil en 1970, Argentina en 1986 y Brasil nuevamente en 1994. Por ello, se prevé que el próximo campeón sea de Sudamérica, lo que ilusiona a los argentinos, que sueñan con el bicampeonato.

Sin embargo, se espera que los anfitriones compliquen el camino de las favoritas a levantar el trofeo, principalmente EE. UU, que hasta el momento es la única selección de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) que alguna vez ha disputado una semifinal en el principal torneo internacional.

A pesar de eso, las selecciones de México y Canadá buscarán igualar lo que consiguió Estados Unidos en el Mundial de 1930, hace 96 años. Por ello, los tres conjuntos norteamericanos se preparan para dar pelea frente a sus aficionados, especialmente porque las tres selecciones enfrentarán a un equipo europeo en la fase de grupos.

¿Cómo se encuentran las selecciones de Norteamérica a 99 días del Mundial?

México

Debido a que ninguna de las tres selecciones norteamericanas disputó las eliminatorias mundialistas, al clasificar directamente por ser anfitrionas, el último partido oficial que disputó la selección de México fue la final de la Copa Oro del 2025, en julio del año pasado, cuando el Tri derrotó a Estados Unidos por 2-1 en la ciudad de Houston.

A partir de ese momento, los dirigidos por Javier Aguirre han disputado nueve encuentros amistosos, en los que han sumado tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Por lo tanto, la incapacidad de México para vencer a rivales por encima del puesto 33 del ranking FIFA ha despertado más dudas sobre las aspiraciones reales del Tricolor.

¡𝟭𝟬𝟬 𝗱í𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗼! 🏆



— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 3, 2026

Estados Unidos

Al igual que México, el último partido oficial de la selección de Estados Unidos fue contra el Tri en la final de la Copa Oro 2025, donde el equipo de las barras y las estrellas cayó derrotado. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos del sur, EE. UU. ha disputado menos juegos amistosos: seis, con saldo de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Desde agosto del 2025, la selección de Estados Unidos ha derrotado a Japón (2-0), Australia (2-1), Paraguay (2-1) y Uruguay (5-1); ha empatado con Ecuador (1-1) y ha perdido únicamente contra Corea del Sur (0-2). Por lo tanto, los estadounidenses llegan en un mejor momento al Mundial 2026 de la mano del técnico Mauricio Pochettino.

In 100 days, we open 2026 @FIFAWorldCup play against Paraguay.

— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 4, 2026

Canadá

El último partido oficial de Canadá fue en la Copa Oro 2025, cuando cayó eliminada por penales ante Guatemala en los cuartos de final. A partir de ese momento, los canadienses han disputado 7 encuentros amistosos, en los que sumaron cuatro victorias, dos empates y una derrota, en octubre del año pasado ante el cuadro de Australia.

Las últimas cuatro victorias llegaron frente a Rumania, Gales, Venezuela y Guatemala. Mientras que los empates fueron contra Colombia y Ecuador. Frente a este escenario, al equipo de la hoja de maple se le han dificultado más los rivales asiáticos que los europeos, algo positivo, dado que enfrentará a Suiza, y posiblemente a Italia, en el Mundial.