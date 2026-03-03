¿Cómo es el iPhone 17e? El modelo económico con más mejoras de rendimiento y conectividad

Durante la tarde del pasado lunes 2 de marzo, la multinacional tecnológica Apple, la compañía de tecnologías de la información y la comunicación con mayores ingresos del mundo, presentó en Nueva York su nuevo modelo iPhone 17e, que incorpora su último procesador y mejoras de rendimiento, conectividad y funciones de software.

Mediante un comunicado digital, la compañía informó que el nuevo modelo estará disponible a escala internacional a partir del próximo miércoles 11 de marzo, con reservas desde el miércoles 4 de marzo, en tiendas de Apple y distribuidores autorizados en múltiples países, incluido México, el único país latinoamericano mencionado.

Conforme a lo expuesto por Apple en su presentación, el nuevo modelo del iPhone 17e está pensado para durar más tiempo, con “un diseño robusto y a la vez ligero”, y cuenta con el chip A19 y un módem C1X, que, según la multinacional tecnológica, ofrecen mayor velocidad y eficiencia energética respecto de la generación anterior.

El iPhone 17e incorpora una cámara de 48 megapíxeles con teleobjetivo x2, que permite tomar fotos y grabar videos en 4K, así como utilizar funciones de retrato avanzadas. Por su parte, la pantalla Super Retina XDR de seis pulgadas incorpora Ceramic Shield y es resistente a los arañazos, mientras que la batería puede cargarse mediante USB-C.

¿El iPhone 17e tiene un precio más accesible?

De acuerdo con Apple, el iPhone 17e permite el uso de prestaciones vía satélite como Emergencia SOS y Mensajes, muy útiles en áreas sin cobertura móvil, por lo que la multinacional tecnológica asegura que estas nuevas mejoras permiten “un rendimiento superior para tareas de edición, videojuegos y aplicaciones de inteligencia artificial”.

“El nuevo modelo del iPhone 17e combina un potente rendimiento con prestaciones pensadas para los usuarios, con un diseño duradero y funciones que permiten trabajar y crear de una forma mucho más ágil”, afirmó mediante un comunicado digital la vicepresidenta de mercadeo de Apple, la ejecutiva de negocios Kaiann Drance.

Lea más: ¿Vigilado por la CIA durante meses? El operativo con el que mataron al líder supremo Alí Jamenei

Ante esta situación, en el mercado estadounidense los precios del iPhone 17e van desde US$599 (Q4 mil 595), con 256 GB de capacidad. Por ello, este modelo ha sido catalogado como la nueva línea económica de teléfonos inteligentes de alta gama, ya que ofrece un sistema operativo mejorado y funciones de productividad avanzadas.

“El iPhone 17e ofrece a los usuarios más formas que nunca de impulsar su creatividad y productividad, con un rendimiento superior y la versatilidad que necesitan para sus tareas diarias”, señaló la vicepresidenta de mercadeo de Apple, conocida por presentar los nuevos modelos de iPhone y sus características en los eventos de lanzamiento.

Más rápido, más resistente y más barato

El sucesor del iPhone 16e viene con más almacenamiento, es más rápido y también más resistente, debido a que su panel ahora incorpora una capa que le otorga mayor resistencia ante golpes, caídas y arañazos. Adicionalmente, el nuevo iPhone 17e estará disponible en color rosa palo, blanco y negro, con dos opciones de almacenamiento.

Por último, de acuerdo con Isa Marcial, reconocido creador de contenido, comunicador y analista de tecnología, otro elemento destacado del iPhone 17e es la apuesta por materiales reciclados y eficiencia energética, debido a que el discurso ambiental cobra peso en la industria y resulta positivo que estas empresas reduzcan su impacto.