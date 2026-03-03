Ciencia

Transmisión en vivo: Eclipse lunar total y Luna de Sangre este martes 3 de marzo en Centroamérica

El fenómeno del eclipse lunar total y la Luna de Sangre podrá observarse durante la mañana de este martes 3 de marzo en Norteamérica y Centroamérica.

Durante la mañana de este martes 3 de marzo, la Luna se pintará de rojo cuando atraviese la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar total. Esto se debe a que los eclipses lunares se producen cuando nuestro planeta se desliza entre el Sol y la Luna, lo que impide temporalmente que la luz del Sol incida sobre toda la superficie lunar.

En el mundo de la ciencia, el eclipse lunar total es considerado el más dramático, por lo que suele denominarse Luna de Sangre, en referencia al color rojizo que adquiere la Luna. Por ello, cualquiera que se encuentre en el lado de la Tierra donde sea de noche, o esté más oscuro, puede observar la Luna roja, aunque todo dependerá de la región.

Actualmente se sabe que existen distintos tipos de eclipses lunares que se pueden observar en Norte y Centroamérica. Sin embargo, lo que se ve depende de la profundidad a la que la Luna se adentre en la sombra de la Tierra, la cual consta de una parte interior mucho más oscura, conocida como umbra, y una parte exterior llamada penumbra.

Por lo tanto, un eclipse lunar total se produce cuando la Luna se desliza por completo dentro de la umbra, durante lo cual la mayor parte de la luz solar que ilumina la superficie lunar queda bloqueada por la Tierra. No obstante, parte de la luz solar se escapa por los bordes de la Tierra y, a través de su atmósfera, deja ver una luz roja.

Eclipse lunar total y Luna de Sangre

03 de marzo 2026, 07:00h Fin de la fase penumbral

Cuando la Luna abandonó la sombra de la Tierra, este proceso se invirtió. La superficie lunar se blanqueó y se hizo mucho más brillante a medida que la Luna se deslizó lentamente fuera de la umbra y luego de la penumbra. El eclipse lunar terminó en Guatemala, aunque en algunos lugares de Norteamérica todavía se puede apreciar mejor.

03 de marzo 2026, 06:10h Fin de la totalidad

Los eclipses lunares totales se producen por fases. Según la NASA, la Luna empezó a deslizarse hacia la penumbra de la Tierra, la parte exterior de su sombra, a las 4.30 horas de Guatemala. A pesar de ello, tras dos horas de eclipse lunar y luego de que la Luna alcanzó la parte más oscura de la sombra de la Tierra, la umbra, la totalidad finalizó.

03 de marzo 2026, 05:50h ¿Este año habrá eclipse solar total?

Los eclipses solares y lunares suelen producirse por pares, con un par de semanas de diferencia entre ellos. Este año, el próximo miércoles 12 de agosto, será visible un eclipse solar total sobre partes de Islandia, Groenlandia, Portugal, Rusia y España. Por lo tanto, la población centroamericana tendrá que esperar hasta 2027 para apreciarlo.

El eclipse lunar total y Luna de Sangre en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

03 de marzo 2026, 05:40h ¿Cuándo se producirá el próximo eclipse lunar?

Los eclipses lunares pueden producirse varias veces al año, pero no todos alcanzan la totalidad. De acuerdo con la NASA, el próximo eclipse lunar será parcial; eso significa que solo una parte de la Luna entrará en la umbra de la Tierra. Este ocurrirá el 28 de agosto sobre Centroamérica, mientras que el próximo eclipse lunar total será en el 2027.

El eclipse lunar total y Luna de Sangre en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

03 de marzo 2026, 05:30h La Luna de Sangre ya se puede ver a simple vista

El acontecimiento ya se puede ver a simple vista en el territorio de Centroamérica. A pesar de ello, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), agencia gubernamental de los Estados Unidos, recomienda buscar un lugar oscuro, lejos de luces brillantes de la ciudad, para ver mejor el fenómeno lunar y apreciar el tono rojo.

El eclipse lunar total y Luna de Sangre en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

03 de marzo 2026, 05:20h Tonos rojizos en la Luna de Sangre

Los observadores de la Luna en Centroamérica, especialmente en Guatemala, comienzan a ver el eclipse lunar durante la madrugada de este martes 3 de marzo. El único satélite natural de la Tierra comienza a mostrar tonos rojizos característicos de la Luna de Sangre, por lo que miles de personas ya disfrutan de este gran fenómeno lunar.

El eclipse lunar total y Luna de Sangre en ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

03 de marzo 2026, 05:00h Comienza la fase de totalidad

La luz comienza a atravesar la atmósfera de la Tierra para poder iluminar la cara de la Luna y hacer que brille de un color más escarlata. Por ahora, la intensidad del rojo depende de la composición de la atmósfera durante un eclipse lunar, ya que las nubes, el polvo y las erupciones volcánicas pueden hacer que la superficie parezca más roja.