¿Por qué Irán ataca a Dubái? Las razones del bombardeo y el contexto del conflicto con EE. UU.

Los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán han abierto un nuevo capítulo de tensiones en el Medio Oriente. En este escenario también se han visto involucrados los Emiratos Árabes Unidos y este nuevo episodio militar pone fin a años de relativa calma en una región históricamente marcada por el conflicto bélico.

La tensión entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos no fue provocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ni por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya que tras el fin de la Guerra del Golfo, en 1991, la relación entre Israel y EU benefició a la ciudad de Dubái, al convertirla en uno de los destinos más populares del mundo.

Esta mejora de las relaciones entre Estados Unidos e Israel favoreció a los Emiratos Árabes Unidos, y Dubái generó más de US$30 mil millones en el 2023 gracias al turismo. Además, la presencia de petróleo en ese país ha impulsado de forma meteórica su economía en las últimas décadas, dado que siempre ha resultado atractiva en Occidente.

Por su parte, Irán se encontraba dañado y debilitado por la exclusión en la región, por lo que comenzó a disputar con los Emiratos Árabes Unidos la soberanía de tres islas ubicadas en el Golfo Pérsico: Abu Musa, Tunb Menor y Tunb Mayor, lo que reactivó un foco de conflicto que había permanecido en calma durante dos décadas, desde 1971.

Tensión entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos

Posteriormente, la presencia de bases militares estadounidenses en el territorio de los Emiratos Árabes Unidos fue rechazada por las autoridades de Irán, ya que EE. UU. terminó convirtiéndose en el país occidental con mayor presencia militar en el Golfo Pérsico, con 19 enclaves estratégicos que llegaron a perjudicar a la población iraní.

Ante esta situación, la mañana del domingo 1 de marzo, el Ejército de Irán decidió atacar el aeropuerto de Jebel Ali, en la ciudad de Dubái, que, aunque no es una base militar de Estados Unidos, es el principal punto de ingreso de tropas estadounidenses en Medio Oriente. Como resultado, un soldado murió y once más resultaron heridos.

Tras los ataques de Irán contra los Emiratos Árabes Unidos, la población iraní recordó que en diciembre del 2020 los lazos entre ambos países habían sufrido otro revés tras la firma de los Acuerdos de Abraham en Dubái, en los que Israel normalizó sus relaciones en la región. Por ello, el Gobierno de Irán calificó el hecho como una “puñalada”.

En el 2021, el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos legitimó oficialmente la presencia de Israel en Medio Oriente. Por lo tanto, las relaciones con Occidente, la presencia militar estadounidense, el poderío económico y el turismo son algunos de los motivos por los que Irán atacó a Dubái y despertó una nueva etapa de tensión en el Golfo.

¿Consecuencias a nivel mundial?

“Lo que está sucediendo en Dubái podría ser catastrófico, a menos que Donald Trump derrote a Irán o se retire de inmediato. Con el turismo, las finanzas y el transporte afectados, esto todavía puede enviar ondas de choque a escala mundial”, advirtió Marko Kolanovic, estratega de JPMorgan, la institución financiera más grande de EE. UU.

Asimismo, el estratega estadounidense de una de las principales empresas de servicios financieros del mundo señaló que los Emiratos Árabes Unidos sufrieron una crisis inmobiliaria en octubre del 2010, la cual se limitó en gran medida a la ciudad de Dubái, pero que aun así tuvo varias implicaciones para los mercados financieros mundiales.