¿Murió bajo la custodia del ICE? Esto se sabe sobre el guatemalteco detenido en Miami, Florida

Durante la mañana de este sábado 28 de febrero, el periódico matutino del Gran Miami, El Nuevo Herald, informó del fallecimiento de un inmigrante guatemalteco de 27 años que se encontraba en el sur de Florida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tras haber sido detenido en Miami.

Conforme a lo expuesto por las autoridades federales, el guatemalteco Jairo García Hernández sufrió un colapso inesperado y falleció en el Hospital Comunitario Larkin, en el sur de Florida. Sin embargo, según informó el ICE en un comunicado de prensa, la causa de la muerte del migrante está bajo investigación, debido a lo repentino del deceso.

A pesar de ello, el portavoz del ICE describió a Jairo García Hernández como un hombre inmunodeprimido con un largo historial de complicaciones médicas graves, por lo que aseguró que el inmigrante guatemalteco tenía el sistema inmunitario debilitado, lo cual redujo su capacidad para poder combatir las infecciones y las enfermedades.

Independientemente de la razón, García es la octava persona que muere bajo custodia del ICE en Florida desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero del 2025. Además, al menos 35 personas han muerto bajo custodia del ICE en EE. UU. durante ese mismo período, y más de una quinta parte de ellas, en Florida.

Críticas al ICE en Estados Unidos

Ante esta situación, múltiples defensores, abogados y detenidos han criticado desde hace más de un año el tratamiento médico que el ICE brinda a los inmigrantes bajo su custodia. Asimismo, las críticas al Servicio de Inmigración en EE. UU. han aumentado tras el incremento de tiroteos entre agentes migratorios y extranjeros indocumentados.

De acuerdo con El Nuevo Herald, las dos últimas muertes de inmigrantes bajo custodia migratoria en el estado de Florida fueron reportadas por el ICE como fallecimientos por causas naturales. Sin embargo, el periódico matutino del Gran Miami encontró evidencia de atención deficiente y tardía en los tratamientos médicos correspondientes.

Frente a este escenario, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido la atención médica que el ICE brinda a los detenidos. Por lo que, el director médico del Departamento de Seguridad Nacional, Sean Conley, declaró que “la atención en los centros de detención es la mejor que han recibido en toda su vida”.

Dadas las circunstancias, las autoridades federales sostienen que las personas en los centros de detención para inmigrantes indocumentados reciben evaluaciones médicas, dentales y de salud mental poco después de ser detenidas, como lo exigen las políticas de detención del Servicio de Migración y Control de Aduanas desde hace diez años.

Más muertes bajo custodia del ICE

No obstante, algunos políticos que apoyan a la administración de Donald Trump también han señalado que ahora hay más personas bajo custodia del ICE que han muerto. Por ello, investigadores de la Universidad de Syracuse aseguran que el incremento de redadas por EE. UU. podría aumentar el número de fallecimientos en todos los centros.

En febrero del 2025, había aproximadamente 20 mil inmigrantes indocumentados bajo custodia del ICE. Ahora bien, en febrero del 2026 se reportan más de 58 mil extranjeros bajo custodia migratoria, por lo que diversos expertos señalan que las condiciones en los centros de detención no son adecuadas para esa cantidad de personas.