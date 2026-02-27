Verificamos por usted: ¿Noem dijo que EE. UU. habla inglés porque Jesús escribió la Biblia así?

Desde que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó en el Super Bowl LX el pasado domingo 8 de febrero, con una actuación casi completa en español, el idioma en los Estados Unidos se ha convertido en asunto de debate en el país, especialmente luego de que el espectáculo fuera criticado por el presidente Donald Trump.

Ante esta situación, en los últimos días se ha viralizado en diversas plataformas digitales una supuesta afirmación atribuida a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien presuntamente dijo que EE. UU. habla inglés porque Jesús escribió la Biblia en ese idioma, no en español ni en otra lengua extranjera.

Sin embargo, aunque el origen de la cita ha sido compartido más de 800 mil veces en las redes sociales, los internautas desconocían si existía algún registro oficial que demostrara que Kristi Noem había dicho algo similar, aunque a los usuarios no les parecía extraño que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijera algo así.

“Si Jesús hubiera querido que Estados Unidos hablara español y que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fuera en un idioma extranjero, no habría escrito la Biblia en inglés” es la supuesta declaración completa que se comparte en las plataformas como Instagram, Facebook, Threads y X, con miles de reacciones en inglés y en español.

¿Noem dijo que Jesús escribió la Biblia en inglés?

En la mayoría de los casos en que se comparte la supuesta cita de Kristi Noem, la publicación digital está acompañada por una imagen de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. durante alguna conferencia de prensa y la placa de la cadena de noticias estadounidense FOX News, con el objetivo de que la fotografía se vea creíble.

No obstante, aunque estas publicaciones han generado decenas de burlas y críticas contra Kristi Noem, al punto de que algunos internautas aseguran que Bad Bunny abofeteó a la Administración del presidente estadounidense Trump, no existe ningún registro oficial que demuestre que la secretaria de Seguridad haya dicho algo así.

Conforme a lo expuesto por la Agence France-Presse (AFP), una de las tres principales agencias internacionales de noticias, la cita fue promovida en las redes sociales por primera vez por una cuenta digital de sátira y parodia conocida en Instagram como Mrs. Putin, en referencia directa al presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin.

“La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es una verdadera cristiana y ama a los Estados Unidos. Si ustedes son verdaderos patriotas, deberían seguir su ejemplo, como buenos estadounidenses”, agregó la cuenta de Mrs. Putin en una publicación que fue compartida durante la noche del martes 10 de febrero, después del Super Bowl.

¿Qué idioma hablaba Jesús?

A pesar de las burlas y críticas hacia Kristi Noem, es importante mencionar que los registros históricos de la religión señalan que Jesucristo vivió en el siglo I y, aunque los evangelios fueron redactados en griego, se cree que Jesús probablemente hablaba arameo o hebreo antiguo, dos antiguas lenguas semíticas del noroeste con miles de años.

Asimismo, el inglés antiguo comenzó a aparecer en el mundo cientos de años después, alrededor del siglo V. Por lo tanto, ni Jesús escribió la Biblia ni lo hizo en inglés, ya que ni siquiera pudo haber opinado sobre un idioma que, en ese momento de la historia religiosa, todavía no existía, por lo que la supuesta cita de Noem es incorrecta.