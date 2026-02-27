Musk acusa a Sheinbaum de tener vínculos con carteles: ¿La presidenta tomará acciones legales?

Durante la noche del jueves 26 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó públicamente que analiza posibles acciones legales contra el empresario sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X, quien la acusó de actuar bajo las órdenes del crimen organizado después de la muerte de "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco.

“Lo estamos considerando, si hacemos algún asunto legal contra Musk. Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”, declaró la mandataria durante una conferencia de prensa, donde destacó la muerte de Nemesio Oseguera, narcotraficante considerado el capo más peligroso del país.

Sin embargo, las declaraciones de la gobernante mexicana se deben a que Elon Musk escribió un mensaje en la plataforma de X, en respuesta a una publicación sobre declaraciones de Claudia Sheinbaum del 5 de noviembre del 2025, cuando defendió su estrategia de seguridad y afirmó que “la guerra contra el narco no es una opción”.

Ante esta situación, el exconsejero superior del presidente de los Estados Unidos remarcó en las redes sociales que la presidenta mexicana “solo repite lo que le dicen sus jefes del cartel”, por lo que insinuó abiertamente que Sheinbaum mantiene vínculos con las organizaciones delictivas más importantes y poderosas de toda Norteamérica.

Sheinbaum vs. Musk

Conforme a lo expuesto por Elon Musk en su cuenta oficial de X, la presidenta Claudia Sheinbaum es la culpable de la ola de violencia registrada en territorio mexicano luego del operativo militar en el que murió el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”.

Frente a este escenario, la mandataria mexicana rechazó todas las acusaciones del inversor sudafricano y defendió notoriamente el desempeño del Gobierno de México y de las Fuerzas Armadas de la nación frente a uno de sus principales problemas: el narcotráfico, que es controlado por el CJNG, el cartel de Sinaloa y el cartel del Noreste.

“La gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas mexicanas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien de nuestro país, por el bienestar de las y los mexicanos”, sostuvo Sheinbaum, quien dijo que las versiones que señalan a México como un narcogobierno son muy absurdas.

“Si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más, ¿no? Entonces se caen por sí solas todas estas declaraciones. Ya no saben ni qué inventar”, zanjó la mandataria mexicana, luego de asegurar que su administración seguirá enfocada en la opinión de los ciudadanos, en referencia a las críticas de Elon Musk en las plataformas digitales.

¿Qué piensa Sheinbaum de Musk?

“Lo que nos importa a nosotros son las y los mexicanos. Su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable. Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí”, agregó Claudia Sheinbaum, luego de mencionar que no estaba segura de si valía la pena tomar acciones legales contra Musk.

“Pues vamos a ver. No creo que valga la pena entablar un debate, pero no sé, todavía lo estamos valorando con los abogados. Digamos que como político es muy buen empresario”, concluyó la mandataria sobre el inversor sudafricano, quien recientemente ha ganado notoriedad por sus vínculos con el presidente de EE. UU, Donald Trump.