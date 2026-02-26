Verificamos por usted: ¿Bukele prohibirá a los therians y los encarcelará a todos en El Salvador?

A través de las redes sociales se ha viralizado una grabación en la que aparece el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, diciendo que ha prohibido en el país centroamericano "la moda de los therians", en referencia a personas, principalmente adolescentes, que se identifican en el plano espiritual y psicológico con los animales.

En el video viral de las plataformas digitales se escucha al mandatario salvadoreño, de 44 años, anunciar la prohibición total de los therians en El Salvador y calificar esta tendencia juvenil como una especie de circo del que su población no formará parte, por lo que impondrá medidas más drásticas para evitar que se propague en la nación.

A su vez, en la publicación se ve al presidente Nayib Bukele decir que creará "una prisión especial" para los therians en El Salvador, donde los encarcelará y los alimentará con la comida favorita de su respectivo animal, debido a que esta subcultura se caracteriza por la fidelidad a su especie y no cambia, a diferencia de los furries o cosplayers.

"Queda prohibida en todo el país la modita esa de los therians. Esta nación se respeta y no es un circo. Sé que la juventud está con este problema y me veo en la obligación de crear una cárcel para estos individuos. Así como lo oyen, los voy a meter presos y les voy a dar comida del animal que creen ser", declaró presuntamente Nayib Bukele.

¿Bukele prohibió a los therians en El Salvador?

A pesar de que la grabación se viralizó en las redes sociales y actualmente cuenta con más de 932 mil reacciones en Instagram, se logró comprobar que el video es falso y fue manipulado con inteligencia artificial, por lo que no es cierto que el presidente salvadoreño Nayib Bukele haya anunciado la prohibición de los therians en El Salvador.

Este tipo de videos se conoce como deepfake, contenido audiovisual falso creado con inteligencia artificial de aprendizaje profundo, debio a que imita de forma muy realista el rostro, la voz y los gestos de una persona real. Por ello, se utiliza para desinformación, fraudes, suplantación de identidad y material pornográfico sin consentimiento.

Una búsqueda inversa de imágenes realizada por la agencia de noticias internacional EFE permitió localizar la grabación original de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador, publicada el domingo 13 de noviembre del 2022, donde el presidente Nayib Bukele habla sobre las negociaciones del tratado de libre comercio con China.

En ese video, el mandatario salvadoreño viste la misma ropa, aparece con el mismo encuadre y se encuentra en un escenario idéntico al de la grabación viral, pero en ningún momento menciona a los therians ni anuncia prohibiciones relacionadas con ellos, ya que para ese momento aún faltaban tres años para que surgieran en las redes sociales.

Deepfake de Bukele y los therians

La grabación viral también presenta indicios de manipulación digital, debido a que la voz del presidente salvadoreño Nayib Bukele no coincide con el movimiento de sus labios. Por lo tanto, la herramienta TruthScan, que proporciona detección integral de inteligencia artificial, detectó un 100% de probabilidad de que el audio sea falso.

Por otra parte, hasta el momento no existe ningún registro en las plataformas oficiales del Gobierno de El Salvador sobre legislación o medidas gubernamentales impuestas por el presidente Bukele para prohibir esta expresión que ha ganado visibilidad en redes sociales, donde las personas se identifican en un plano simbólico con los animales.