¿Qué va a pasar con el cuerpo de “El Mencho”? Familiares reclaman su cadaver ante la fiscalía

Durante la mañana de este miércoles 25 de febrero, los familiares del narcotraficante mexicano Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", solicitaron a la Fiscalía General de la República la entrega de su cuerpo, luego de que el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fuera asesinado en Tapalpa.

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes falleció el pasado domingo 22 de febrero en un operativo militar en Jalisco, por lo que su muerte desató una ola de violencia con quema de negocios y bloqueo de carreteras en 20 de los 32 estados de la nación, principalmente en las regiones donde el CJNG domina el narcotráfico de armas y drogas.

Ante esta situación, la Fiscalía General de la República Mexicana “recibió una carta escrita, entregada por quien dijo ser el representante jurídico de los familiares” de Oseguera Cervantes, “en el que se solicita la entrega de sus restos mortales”, aseguró la institución en un comunicado difundido a través de sus plataformas digitales.

Sin embargo, debido a que "El Mencho" encabezaba el CJNG y era hasta ahora el narcotraficante más buscado por el Gobierno de Estados Unidos —al punto de que el presidente Donald Trump ofrecía una recompensa de US$15 millones (Q114 millones)—, su cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México.

¿Cuál será el destino final de "El Mencho"?

Tomando en consideración que, en el transcurso del operativo militar en el estado mexicano de Jalisco, murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una persona civil, la situación se complicó más de lo que la Fiscalía General de la República pensaba, por lo que el caso ha tenido que manejarse con cautela.

Frente a este escenario, se desconoce cuál será el destino final de los restos mortales del cabecilla, nacido en el municipio de Aguililla, un poblado de las montañas de Michoacán, al oeste de México, dado que Nemesio Oseguera Cervantes también podría ser enterrado en el vecino estado de Jalisco, donde fundó y fortaleció el CJNG.

Asimismo, la Fiscalía General indicó que dos presuntos escoltas de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes fueron detenidos durante el operativo en Jalisco y posteriormente trasladados a una cárcel de alta seguridad en el Estado de México, por lo que las autoridades mexicanas tendrían asuntos mucho más importantes de qué preocuparse.

“El representante social está agotando todos los procedimientos protocolarios necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”, señaló la Fiscalía, luego de mencionar que el cadáver del narcotraficante mexicano se mantiene bajo resguardo tras haber sido identificado, dado que su muerte representa un golpe contra el CJNG.

El golpe de la muerte del Mencho

La ausencia del Mencho afectará profundamente al CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del continente, debido a que, de acuerdo con el canal de televisión estadounidense CNN, este cartel no solo se dedicaba al narcotráfico, sino que también participaba en otras actividades ilegales, como la extorsión y el sicariato.

Por lo tanto, tras la muerte del cabecilla, los especialistas en seguridad en México prevén un reacomodo en el cartel Jalisco Nueva Generación, lo que podría derivar en un aumento de la violencia en el país durante el proceso, en el que la agrupación deberá actuar con prontitud para garantizar su supervivencia en momentos de incertidumbre.