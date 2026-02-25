¿Donald Trump adjudicó a EE. UU. la caída de “El Mencho”? Esto dijo sobre la muerte del cabecilla

El discurso sobre el estado de la Unión es un acontecimiento anual en el territorio de los Estados Unidos en el que el presidente presenta al Congreso de EE. UU. un informe sobre la situación de la nación, en el cual expone sus propuestas legislativas para el año. Por lo tanto, el pasado martes 24 de febrero, Donald Trump presentó el del 2026.

Ante esta situación, durante su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente estadounidense Donald Trump destacó la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue asesinado la tarde del domingo 22 de febrero en Jalisco, México.

Asimismo, debido a que el mandatario republicano mencionó el tema de las drogas en Norteamérica, aseguró que Estados Unidos fue quien neutralizó "a uno de los capos de los carteles más siniestros del mundo", por lo que, de cierta manera, adjudicó a EE. UU. la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, aunque México sostiene lo contrario.

Conforme a lo expuesto por el magnate neoyorquino, en el contexto de la lucha contra las drogas y la seguridad en Norteamérica, fue él quien nombró a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, además de señalar la presencia de dichos grupos en Latinoamérica, desde donde trafican drogas hacia los Estados Unidos.

¿Qué dijo Trump sobre la muerte de "El Mencho"?

“Grandes partes de Estados Unidos y grandes partes de México; bueno, realmente partes muy grandes de México, han sido controladas por carteles de la droga asesinos; por eso los designé como organizaciones terroristas extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva”, puntualizó Donald Trump en su discurso.

Sin embargo, el mandatario nunca aclaró cuál fue el aporte de EE. UU. en la operación que el Ejército mexicano llevó a cabo en Jalisco. En cambio, la directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, afirmó que su país trabajó “día y noche” con México para “eliminar” al cabecilla del CJNG.

Lea más: ¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo? La pareja sentimental de El Mencho que reveló su ubicación

A su vez, tras una reunión con autoridades militares y de seguridad en el Palacio Nacional de la Cultura, Sara Carter indicó que EE. UU. está muy comprometido con el combate contra el tráfico de drogas desde México y Latinoamérica hacia Estados Unidos, por lo que en esta ocasión brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra cooperación está generando resultados reales en materia de seguridad para ambos países”, aseguró, por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien felicitó al Ejército mexicano por la operación en Tapalpa, Jalisco.

Las promesas de Trump

En su discurso, el presidente Trump calificó al cartel Jalisco Nueva Generación como una “organización terrorista extranjera”, responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia EE. UU. y de amenazar la seguridad nacional de ese país, por lo que sostuvo que “sí ha cumplido sus promesas” de fortalecer la seguridad y “salvar vidas” estadounidenses.

Por último, el mandatario reconoció a la Secretaría de Marina y al Gabinete de Seguridad por “este gran golpe contra el narcotráfico” y detalló que, entre lo asegurado en el operativo que culminó con la muerte del cabecilla, hay dos toneladas de metanfetamina y 53 kilogramos de fentanilo, lo que evita que millones de dosis lleguen a EE. UU.