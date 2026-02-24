Verificamos por usted: ¿“El Mencho” fue policía antes de liderar el CJNG por toda Norteamérica?

En diciembre del 2010, hace más de quince años, el narcotraficante mexicano Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, asumió el liderazgo del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “uno de los grupos criminales más poderosos y peligrosos de toda Norteamérica”, de acuerdo con las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, el delincuente mexicano, nacido en la localidad de Aguililla, ubicada en la región de Tierra Caliente, estado de Michoacán, inició su carrera delictiva durante la década de 1990, cuando comenzó a escalar en el ámbito criminal, caracterizado por su perfil bajo, periodo en el que se involucró en actividades de tráfico de drogas hacia el territorio de los Estados Unidos.

Ante esta situación, según el periódico mexicano El Economista, en 1994 una corte estadounidense de California condenó a Oseguera a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína en Estados Unidos. No obstante, pese a su tiempo en la cárcel, Oseguera regresó a México y se unió como sicario al cartel del Milenio para proteger a su líder, Armando Valencia.

Por lo tanto, tras la muerte de “El Mencho” el domingo 22 de febrero en el estado de Jalisco, muchos suponen que la vida de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes siempre estuvo relacionada con el crimen. Y aunque en cierta medida así fue, pocos conocen la etapa del narcotraficante en la que formó parte del bando que posteriormente combatió durante más de tres décadas.

¿"El Mencho" fue policía en México?

Conforme a lo expuesto por InSight Crime, medio de comunicación sin fines de lucro especializado en la investigación y análisis del crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad ciudadana en América Latina, antes de comenzar a delinquir, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes se desempeñó como agente de policía en las zonas de Cabo Corrientes y Tomatlán, estado de Jalisco.

Se desconoce con exactitud el tiempo en que El Mencho fue agente de policía en los municipios de Jalisco, pero, según dio a conocer InSight Crime, Oseguera Cervantes renunció para unirse a un bloque del cartel del Milenio aliado con el narcotraficante mexicano Ignacio Villarreal, conocido como “Nacho Coronel”, quien en ese momento trabajaba con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue por esta razón que, luego de salir de prisión en California, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes volvió a tener relación directa con el cartel del Milenio, liderado por los hermanos Valencia, una organización criminal mexicana del estado de Michoacán que durante la década de 1990 se dedicaba al tráfico ilegal de drogas y al envío de cocaína al resto de México y a Estados Unidos.

Frente a este escenario, de acuerdo con el periódico mexicano El Economista, en el 2010, tras la muerte del cabecilla del cartel del Milenio, Óscar Orlando Valencia, la organización se dividió en dos facciones: “Los Torcidos” y “Los Mata Zetas”, nombres clave en la evolución de lo que se conoce como el CJNG, ya que nacieron en la misma etapa, pero representan propósitos distintos.

Transición al crimen

A finales del 2010, antes de convertirse en el CJNG, “El Mencho” encabezó a “Los Torcidos”, facción que logró expandirse y consolidar su control sobre el narcotráfico en Jalisco y estados vecinos, al enfrentarse a carteles rivales como los Caballeros Templarios. Por lo tanto, en el 2011, la facción se unió con “Los Mata Zetas” para formar el cartel de Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México estima que actualmente el CJNG tiene presencia en al menos 28 estados, incluida la Ciudad de México, aunque las bases de sus operaciones se ubican en Jalisco, Colima y Michoacán. Ahora bien, tras la muerte de “El Mencho”, la supervivencia del grupo criminal depende de la rapidez con que pueda nombrarse a un nuevo cabecilla.