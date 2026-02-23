¿Quién podrá reemplazar a “El Mencho”? Los posibles cabecillas del CJNG en México y EE. UU.

Para miles de personas, principalmente en el territorio de México, la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), supuso un duro golpe para la organización criminal. Sin embargo, pocos creen que la ausencia de “El Mencho” signifique el final del grupo delictivo, catalogado como organización terrorista extranjera por EE. UU.

Oseguera era uno de los capos de la droga más poderosos del mundo, por lo que, a pesar de haber sido abatido, algunos consideran que su legado es tan grande que la organización que construyó no podrá ser destruida tan fácilmente, tomando en cuenta que actualmente distribuye drogas como cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos y hasta Australia.

Por esta razón, según el periódico estadounidense The New York Times, la supervivencia del cartel Jalisco Nueva Generación depende de la rapidez con que pueda nombrar a un nuevo cabecilla, ya que, si no lo hace con prontitud, la organización podría fragmentarse debido a luchas por el poder, lo que pondría en riesgo la cohesión del CJNG, considerado el más peligroso de México.

“Es el golpe más importante que se le ha dado al narcotráfico en México desde que existe en Norteamérica. Nunca había habido una organización con la presencia, el control territorial y la penetración política que tiene el CJNG. Los carteles antes eran más de carácter regional”, dijo Eduardo Guerrero, funcionario de seguridad mexicano y experto en grupos de narcotraficantes.

Los posibles líderes del CJNG

Por primera vez en quince años, surgió un vacío de poder dentro de la organización criminal más peligrosa y poderosa de México, por lo que pocos analistas creen que este sea el fin del cartel, principalmente porque el grupo del Mencho nació de las ruinas de otro, el cartel del Milenio, que se desintegró por conflictos internos tras la captura y muerte de su cabecilla en enero de 2010.

Ante esta situación, de acuerdo con el investigador mexicano de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez Valdez, el CJNG "enfrenta una encrucijada" tras la pérdida de su cabecilla. Por lo tanto, actualmente existen múltiples rutas posibles, desde una transición interna hasta conflictos entre liderazgos regionales que buscarán tomar el control de los territorios.

Juan Carlos Valencia González - "El 03"

Uno de los nombres que más han sonado para encabezar el CJNG es Juan Carlos Valencia González, hijastro de“El Mencho”, quien está vinculado con la familia Oseguera Cervantes y relacionado con las finanzas de la organización criminal. Por ello, su cercanía familiar lo posiciona como uno de los perfiles más señalados en los análisis de expertos regionales en Jalisco.

Audias Flores Silva - "El Jardinero"

El narcotraficante mexicano Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, cuenta con presencia territorial en varios estados de México, entre ellos Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Nayarit, lo que le permite influir en distintas estructuras operativas. Además, el gobierno local lo consideraba, en su momento, uno de los hombres de confianza de Rubén Oseguera Cervantes.

Gonzálo Mendoza Gaytán - "El Sapo"

A pesar de que existen reportes periodísticos en Jalisco sobre su posible muerte, el nombre de Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como “El Sapo”, también ha sonado para encabezar el CJNG, principalmente porque su labor se relaciona con la logística del narcotráfico de drogas y precursores químicos hacia los Estados Unidos, a través de la frontera en la ciudad de Tijuana.

Heraclio Guerrero Martínez - "Tío Lako"

Asociado con actividades de robo de combustible y con presencia en zonas del Bajío mexicano, especialmente en Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, Heraclio Guerrero Martínez cuenta con el apoyo de miles de personas que confían en su experiencia para encabezar a uno de los grupos más poderosos y peligrosos de la nación.

Ricardo Ruiz Velasco - "El Doble R"

Responsable de operaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, considerada una plaza estratégica para Jalisco, Ricardo Ruiz Velasco es uno de los cabecillas más relevantes del CJNG y, además, es el comandante de su brazo armado, el Grupo Élite del cartel, por lo que “El Doble R” era conocido por ser uno de los hombres de extrema confianza de Rubén Oseguera Cervantes.