“La Corte Suprema es una vergüenza”: ¿Qué dijo Trump ante la anulación de todos sus aranceles?

Durante la tarde de este viernes 20 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que “el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante”, por lo que el mandatario republicano dijo avergonzarse de ciertos miembros de la corte por “no tener el coraje de hacer lo correcto“ para Estados Unidos.

“Me avergüenzo. Estoy totalmente avergonzado de los demócratas en la corte, quienes ahora están encantados, pero automáticamente votarán en contra de cualquier cosa que haga a los Estados Unidos fuerte, saludable y grande de nuevo. También son, francamente, una gran vergüenza para nuestra nación”, agregó el mandatario republicano.

“La buena noticia es que existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades, tal como lo reconoció todo el tribunal en esta terrible decisión, que son incluso más fuertes que las tarifas de la IEEPA disponibles para mí como presidente”, añadió el magnate neoyorquino, en referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Esta ley permite al presidente estadounidenses regular las importaciones en caso de emergencia, por lo que Donald Trump decidió extenderla para facultarse a imponer aranceles globales de duración y alcance no especificados, lo que llevó a la Corte Suprema de los Estados Unidos a dictaminar que el mandatario excedió su autoridad.

.@POTUS: "The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court—absolutely ashamed—for not having the courage to do what's right for our country... Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no...… pic.twitter.com/aqDvYRK3Mq — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026

Las nuevas alternativas

“Se utilizarán ahora otras alternativas para sustituir las que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó incorrectamente”, añadió Donald Trump, quien aseguró que la IEEPA no menciona específicamente los aranceles, sino que establece que el presidente puede “regular” las importaciones y exportaciones cuando lo considere necesario.

“Sin embargo, para mostrarles lo ridícula que es la opinión, la Corte dijo que no puedo cobrar ni un solo dólar a ninguna nación bajo la IEEPA, pero se me permite cortar todo comercio o negocio con ese país”, argumentó el republicano, consciente de que ningún presidente había utilizado la ley para imponer aranceles a las importaciones.

“Estados Unidos es el país más poderoso del mundo en este momento, y hace un año y medio era una nación muerta. Pero ahora voy a ir en una dirección diferente, probablemente en la que debería haber ido la primera vez, que es incluso más fuerte que nuestra elección original”, explicó el magnate neoyorquino en la Casa Blanca.

“Con vigencia inmediata, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los aranceles existentes bajo la Sección 301 permanecen vigentes. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de nuestros aranceles normales ya vigentes”, anunció Trump en respuesta a la Corte Suprema.

.@POTUS: "Other alternatives will now be used to replace the ones that the Court incorrectly rejected." pic.twitter.com/XFxo7vazoO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026

¿Qué es y cómo funciona la Sección 122?

La Sección 122 fue creada para situaciones de emergencia en los pagos internacionales de EE.UU, como déficits severos en la balanza de pagos o una depreciación acelerada del dólar. No obstante, su aplicación práctica había resultado, hasta este momento, innecesaria desde el cambio hacia un sistema de tipos de cambio flotantes en 1973.

Este instrumento legal permanecía inactivo desde hace 53 años, ya que encarna una versión limitada y temporal de los poderes presidenciales en los Estados Unidos, pensada más como un estabilizador de corto plazo que como una estrategia permanente de protección comercial, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión CNN.