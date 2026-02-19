Costa Rica lidera en Centroamérica el ranking de movilidad 2026: ¿En qué puesto está Guatemala?

Durante la mañana de este jueves 19 de febrero se publicó oficialmente el Henley Passport Index del 2026, la clasificación mundial de pasaportes según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa. Por lo tanto, esta medición define qué tan poderoso es un pasaporte con base en la exención de los visados.

Elaborada por la firma Henley & Partners, líder global en planificación de residencia y ciudadanía, la clasificación mundial mide la libertad de viaje de 199 pasaportes a 227 destinos, con base en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), organización comercial mundial que representa a más de 360 aerolíneas.

El ranking global de movilidad se actualiza trimestralmente para poder reflejar cambios en las políticas de visas. Sin embargo, la medición suele posicionar en los primeros puestos a países europeos, así como a naciones asiáticas, dado que es una herramienta clave para reflejar la fortaleza diplomática y la confianza en materia de seguridad.

Este índice sirve para poder evaluar la movilidad internacional y la facilidad de viaje sin trámites burocráticos. Por ello, los primeros doce lugares del año 2026 en el Henley Passport Index fueron otorgados en el siguiente orden: Singapur, Japón, Corea del Sur, Dinamarca, Suiza, España, Francia, Alemania, Noruega, Hungría, Portugal y Eslovaquia.

Los líderes de Centroamérica

Costa Rica - Puesto 25

El último Henley Passport Index posiciona a Costa Rica como el país con el pasaporte más fuerte de Centroamérica. Actualmente ocupa el puesto 25 mundial, debido a que sus titulares tienen derecho a ingresar a 149 destinos sin visa previa o con facilidades como visado a la llegada o autorización electrónica (ETA, por sus siglas en inglés).

Costa Rica mantiene el documento de viaje más sólido de toda la región centroamericana, con amplio acceso a naciones de Europa, América y varios destinos en Asia sin necesidad de trámites consulares previos. Sin embargo, en Latinoamérica aún se encuentra por debajo de otros países como Chile, Argentina, Brasil, México y Uruguay.

Panamá - Puesto 26

El pasaporte panameño se encuentra ligeramente por debajo del costarricense en movilidad internacional, dado que actualmente ocupa el puesto 26 de todo el mundo, lo que lo consolida entre los más fuertes de América Latina, especialmente de Centroamérica, con la capacidad de poder viajar a un total de 148 destinos sin visado previo.

Este posicionamiento de Panamá evidencia una tendencia de estabilidad en la política exterior y en los nuevos acuerdos de movilidad, en línea con otros países centroamericanos como Costa Rica. De cara al futuro, la expansión de alianzas podría ampliar el desplazamiento, aunque este índice advierte que siempre hay más cambios.

Guatemala - Puesto 34

El pasaporte de Guatemala se ubica en una posición intermedia, en el puesto 34, tomando en consideración que los guatemaltecos tienen acceso a un total de 132 destinos, lo que les permite mantener una movilidad relativamente amplia en el contexto regional, al superar a sus vecinos El Salvador y Honduras, que ocupan los puestos 35 y 37.

Por su parte, Nicaragua cierra el grupo centroamericano en la posición 40 mundial, con un total de 125 destinos disponibles sin visa previa, cifra superior a la de numerosos países fuera de Latinoamérica. Por ello, en conjunto, Centroamérica muestra una movilidad relativamente sólida, con diferencias entre los dos primeros y el resto.