Therians, furries y cosplayers: ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre estas subculturas?

Las comunidades de adolescentes de entre 13 y 19 años que se identifican como animales y deciden replicar sus conductas en espacios públicos han cobrado notoriedad en redes sociales. Estos individuos, que se hacen llamar “therians”, han generado debate en las plataformas digitales sobre la autoexpresión y la convivencia en la sociedad.

En diversos países de América Latina, como Uruguay, Argentina y México, se han reportado múltiples congregaciones de “therians”, quienes convocan a sus comunidades a través de redes sociales, principalmente TikTok, donde cada vez es más común ver videos de personas que se visten y actúan como perros, gatos o lobos.

Ante esta situación, los episodios recientes de los “therians” han intensificado la atención mediática y el cuestionamiento sobre su visibilidad. Estos individuos han generado burlas y debates en las plataformas digitales, lo que refleja que este fenómeno ha dividido a la sociedad latinoamericana, donde ahora surgen nuevos prejuicios.

Sin embargo, existen defensores de esta nueva subcultura que han pedido abiertamente que no se les confunda con otras, principalmente con los “furries” y los cosplayers, quienes comparten algunas similitudes con los “therians”. Por ello, en redes sociales, algunos usuarios han llegado a mezclar los conceptos, aunque son distintos.

¿Therian, furry o cosplayer?

Therians

El término “therian” proviene de la palabra en inglés “therianthropy”, que combina dos conceptos griegos que significan bestia y ser humano. Por lo tanto, los “therians” evocan a los seres humanos de los relatos mitológicos que se terminan convirtiendo en animales salvajes. Sin embargo, para ellos es una forma pacífica de expresión pública.

Los “therians” se identifican de forma interna, espiritual y psicológica con algunas especies animales no humanas. Estos individuos describen sus vivencias como una unión profunda e involuntaria con lo que denominan su “teriotipo”, el animal específico con el que experimentan esta identificación, como perros, zorros, lobos y felinos.

Furries

El movimiento “furry” es otra subcultura digital en las redes sociales que agrupa a aficionados centrados en animales antropomórficos con características humanas. Por lo tanto, la actividad principal de los “furries” se vincula con la creación y el uso de “fursuits”, trajes de cuerpo completo elaborados que llevan a sus convenciones o reuniones.

Frente a este escenario, para el colectivo “furry”, el aspecto comunitario y la creatividad artística son pilares fundamentales de su pasión, mientras que para los “therians” se trata de una identificación más íntima y profunda. Aunque ambas comunidades se vinculan con animales, para los “furries” es arte y no una forma de identidad personal.

Cosplayers

Por último se encuentran los cosplayers, quienes definen sus propias costumbres como la práctica de caracterizarse como múltiples personajes ficticios, principalmente de la cultura popular. Por ende, sus miembros eligen de forma consciente a quién representar, lo que los lleva a diseñar disfraces y prepararse para eventos o convenciones.

Conforme a lo expuesto por la comunidad del cosplay, la esencia de los cosplayers reside en la interpretación artística y voluntaria de un personaje ficticio, por lo que no implica una identificación personal y constante con la figura que se representa, como sí sucede con los “therians”, que suelen escoger un animal salvaje y no lo cambian.