¿Trump quiere reemplazar a la ONU? Los detalles sobre la primera congregación del Consejo de Paz

Durante la mañana de este miércoles 18 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos internacionales destinarán más de US$5 mil millones a “iniciativas humanas y de reconstrucción en la devastada Franja de Gaza”, en Oriente Medio.

Conforme a lo expuesto por el mandatario republicano, el anuncio formal de la inversión millonaria se realizará el próximo jueves 19 de febrero, en el transcurso de la primera congregación oficial del Consejo de la Paz, encabezada por el magnate neoyorquino y los otros miembros de esta junta, quienes se reunirán en Washington D. C.

“Me reuniré con los integrantes de la Junta de Paz y anunciaremos que los Estados miembros han prometido una gran inversión para reconstruir Gaza”, escribió el presidente Donald Trump en su red social Truth Social, donde recibió varias reacciones sobre ese territorio, cerrado en sí mismo por una frontera hermética y militarizada.

Asimismo, el mandatario republicano insistió en que los participantes en su iniciativa “han comprometido a miles de personas en la fuerza internacional de estabilización y en la policía local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes”, por lo que Donald Trump resaltó el “potencial ilimitado” de la Junta, creada para supervisar Gaza.

¿Trump busca reemplazar a la ONU?

“Es muy importante que cumplan su compromiso con la desmilitarización total e inmediata. La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia y es un honor servir como presidente”, agregó Trump, quien supervisó el fin del conflicto entre Israel y Hamás, y ahora busca impulsar la resolución de más disputas.

Ante esta situación, se prevé que el Consejo de Paz se convierta en la alternativa de Donald Trump a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mayor organismo intergubernamental del mundo, cuyos objetivos son mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar la cooperación entre países y promover los derechos humanos.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, la nueva organización creada por el presidente Donald Trump sí pretende sustituir en algún momento a la ONU, además de impulsar los negocios del magnate neoyorquino y proyectarlo como pacificador global, a pesar de que no recibió el Premio Nobel de la Paz, el galardón que más desea.

Sin embargo, a pesar de que Trump prometió que los miembros del Consejo de Paz destinarán US$5 mil millones para la reconstrucción de Gaza, aún se desconoce qué países aportarán los fondos o las tropas, ya que Indonesia ha sido la única nación en afirmar que podría disponer de hasta ocho mil soldados para una misión en la Franja.

¿Quiénes pueden acceder a la Junta de Paz?

Debido a que la Junta de Paz es una coalición selectiva de Estados liderada por el presidente Donald Trump, sus integrantes solo pueden acceder al consejo mediante su invitación. Además, la membresía dura 36 meses y los países que quieran un asiento permanente deberán abonar US$1 mil millones al fondo del organismo internacional.

A pesar de que 60 Estados recibieron una invitación por parte del mandatario republicano para unirse a este consejo, la Junta de Paz cuenta por ahora con 28 miembros, dado que casi todos los países europeos han rechazado la iniciativa y la mayoría acudirá como observadora, con el objetivo de intentar beneficiar a la ONU en el futuro.