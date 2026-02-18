¿Qué significa Therian en español? La nueva identidad que se ha viralizado en redes sociales

Durante los últimos días, en las redes sociales se han viralizado diversas fotografías y videos de personas con atuendos y máscaras de animales, que a veces incluso se desplazan a cuatro patas, como si en realidad fueran el animal que representan, por lo que su comportamiento ha desatado miles de reacciones en las plataformas digitales.

Estos individuos se hacen llamar “therian”, y su naturaleza ha despertado controversia y curiosidad en toda Latinoamérica, dado que esta tendencia va más allá de un simple disfraz, pues los therians aseguran que realmente se identifican con los animales y buscan explorar su identidad a través de esta conexión espiritual y psicológica.

La aparición de esta nueva identidad en América Latina ha comenzado a ganar visibilidad en casi todos los países de la región, lo que ha generado miles de dudas, principalmente porque la mayoría de los therians son adolescentes de entre 13 y 19 años que desean olvidar el nombre y las tradiciones de su familia que aún es humana.

Conforme a lo expuesto por la psicoterapeuta peruana Julissa Podesta, los therians son unos adolescentes que buscan un sentido de pertenencia o validación dentro de una agrupación que comparte su misma perspectiva. "La búsqueda de grupos es natural entre los jóvenes, pero lo inusual es el panorama en el que son animales", agregó.

¿Qué significa therian en español?

Los therians son personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano. En este contexto, la palabra therian proviene del griego “therion”, que en español significa “bestia” o “animal salvaje”, y en la actualidad se usa para describir a estos individuos que sienten una conexión profunda con una fiera.

Asimismo, el término therian también se relaciona con la “therianthropy” (teriantropía o teriomorfismo, en español), un tecnicismo que puede referirse al cambio de forma de un ser humano en la mitología, el folclore y la ficción. En estos casos, una persona se identifica parcial o totalmente como un animal no humano, a veces considerado bestia.

Lea más: ¿Fin de las visas tipo I, T y U? El proyecto en Estados Unidos que busca eliminar estos visados

Debido a que los therians describen su identidad como una vivencia psicológica o espiritual vinculada con un animal, distinta de un cosplay (juego de rol), la teriantropía puede considerarse un subtipo de alteridad, que en filosofía es la condición de ser otro y representa el reconocimiento o la distinción de alguien diferente de uno mismo.

Por esta razón, el fenómeno de los therians ha llamado la atención en casi todas las redes sociales, dado que decenas de adolescentes, especialmente en México y Argentina, han respondido a las necesidades naturales de este grupo demográfico, que presuntamente solo busca sentirse aceptado y comprendido por la sociedad actual.

¿Los therians tienen un desorden psicológico?

De acuerdo con la psicoterapeuta peruana Julissa Podesta, todos los adolescentes quieren formar parte de un grupo para sentirse validados y así explorar el sentido de identificarse con algo. “No es un trastorno mental, siempre y cuando no empiecen a tener depresión o a alejarse mucho más de la realidad”, expresó la experta en psicología.

La profesional de la salud mental resaltó que este grupo de personas se identifica con un animal únicamente durante ciertos lapsos de tiempo, por lo que no lo hace durante todo el día, lo que los diferencia de una desconexión de la realidad. “Hay que marcar los límites más sanos y estar atentos a qué cosa nos quieren decir”, concluyó.