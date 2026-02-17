Arranca el Año Nuevo Chino: Predicciones, colores y símbolos del ciclo del Caballo de Fuego

Durante la madrugada de este martes 17 de febrero se llevó a cabo la entrada del Año Nuevo Lunar, que se celebra en China y en distintas partes del mundo, donde millones de personas festejan el inicio del ciclo representado por el Caballo de Fuego, un animal que, según el zodiaco chino, tiene mucha energía y es altamente dinámico.

El zodiaco chino está compuesto por doce animales y cinco elementos distintos. Sin embargo, de acuerdo con la tradición china, no solo representa los años lunares, sino que también influye en la personalidad, la carrera profesional, la compatibilidad, el matrimonio y la fortuna. Por ello, su papel en la cultura del país asiático es fundamental.

Conforme a lo expuesto por la institución educativa The Beijing Center for Chinese Studies (TBC), el zodiaco chino es conocido como sheng xiao o shu xiang y, con más de dos mil años de historia, se asemeja al calendario occidental, en tanto que ambos se basan en períodos de nacimiento y cuentan con doce símbolos, como los meses del año.

No obstante, la TBC explica que el sistema oriental deriva de las reflexiones ancestrales y surge de la astrología, una disciplina considerada pseudociencia que estudia la supuesta influencia de la posición y el movimiento de cuerpos celestes, como el Sol, la Luna y los planetas, en la personalidad, las emociones y los acontecimientos humanos.

El ciclo del Caballo de Fuego

En China, el ciclo del Caballo representa a quienes nacieron en años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026, dado que es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino. Por lo tanto, está precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente, y seguido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.

El Instituto Confucio, una organización dedicada a promover la cultura de China, apunta que el signo del Caballo se asocia directamente con cualidades de vitalidad y dinamismo. Por lo tanto, las personas nacidas en los años previamente mencionados son consideradas populares, optimistas, aventureras, elocuentes y muy impacientes.

De conformidad con el Instituto Confucio, el Caballo y los otros once animales del zodiaco se combinan con “los cinco elementos fundamentales del universo”: El metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra, por lo que cada uno reina durante dos años, uno bajo el Yin y otro bajo el Yang, símbolos del taoísmo relacionados con el equilibrio.

Dadas las circunstancias, el zodiaco chino se basa en el temperamento de los doce animales y puede combinar religión, filosofía, astrología y numerología. Por esa misma razón, en la antigüedad se decía que, además de marcar el signo de todas las personas, también podía controlar la cosecha anual e influir en la fortuna de la nación asiática.

Predicciones, colores y símbolos

El signo del Caballo en el zodiaco chino simboliza el triunfo y la victoria, aunque también se asocia con la fidelidad y la ternura. Por lo tanto, para el Año del Caballo de Fuego en el 2026, los colores que armonizan y atraen la buena suerte son verde, azul, morado y pequeños toques de dorado para ayudar a equilibrar la energía del fuego.

Por otra parte, la consultora de feng shui Thierry Chow, especialista en una antigua práctica china que ordena espacios, edificios y objetos para armonizar la energía vital, predice que las industrias asociadas con el fuego dominarán el 2026, desde la tecnología hasta actividades que generen más energía, como el arte, la moda y hasta la cocina.