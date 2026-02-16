¿Puede Elon Musk comprar países? Se revela todo lo que podría adquirir con su enorme fortuna

Durante la mañana del pasado domingo 15 de febrero, la revista de negocios estadounidense Forbes actualizó el patrimonio estimado de Elon Musk, empresario sudafricano de 54 años y cofundador de SpaceX, Tesla, OpenAI, Neuralink y The Boring Company, reconocido por ser la persona más rica del mundo en la actualidad.

Conforme a lo expuesto por Forbes, el inversor nacido en la ciudad de Pretoria encabeza la lista de los multimillonarios, dado que el magnate sudafricano acumula un patrimonio estimado en US$849 mil millones, por lo que su gran poder adquisitivo plantea varias interrogantes sobre el verdadero alcance de una fortuna de esa magnitud.

El informe de Forbes también detalló que el capital del activista político conservador duplica el de otros referentes de la industria tecnológica, como el ingeniero estadounidense Larry Page, quien actualmente es la segunda persona más rica del mundo, tras crear Google, la empresa que ahora se ha centrado en la inteligencia artificial.

Frente a este escenario, la fortuna de Elon Musk obliga a los analistas a abandonar las comparaciones tradicionales y a imaginar adquisiciones mucho mayores, ya que el patrimonio de Larry Page se estima en alrededor de US$424 mil millones, ni siquiera la mitad del capital estimado del sudafricano, quien se encuentra en una liga propia.

¿Qué puede comprar Elon Musk?

De acuerdo con Forbes, la fortuna acumulada por Elon Musk permitiría que el empresario sudafricano compre todas las propiedades residenciales en la ciudad de San Diego, California, uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos del mundo, donde decenas de artistas, atletas o políticos han decidido asentarse por sus playas y clima cálido.

Asimismo, según estimaciones inmobiliarias realizadas por la revista de negocios estadounidense, la fortuna del inversor de 54 años alcanzaría para comprar las aproximadamente 572 mil 781 viviendas que actualmente existen en el estado de Hawái, famoso por sus paisajes escarpados de follaje tropical y playas de arena dorada.

Por otro lado, el actual patrimonio del inversor permitiría la compra de todos los vehículos nuevos que se vendieron en el territorio de los Estados Unidos durante el año 2025, lo que ubica a Elon Musk en una “posición inédita en la historia económica de Norteamérica”, donde nadie más ha podido lograr algo similar o ligeramente parecido.

Dadas las circunstancias, el análisis de Forbes comparó el capital de Elon Musk con la economía actual de Suiza, dado que el producto interno bruto anual del país europeo es de US$850 mil millones, lo que supera por poco la fortuna del empresario sudafricano, quien se sitúa a la par de economías nacionales altamente estables y diversificadas.

¿Qué países podría "comprar" Musk?

La fortuna de Elon Musk supera el producto interno bruto anual de países con baja inflación y tasas de empleo elevadas, como Bélgica, con un PIB de US$800 mil millones; Suecia, con US$750 mil millones; y Nueva Zelanda, con US$700 mil millones, por lo que el sudafricano sería capaz de “comprar” la economía de estas naciones.

A su vez, Forbes mencionó que el deporte profesional de Estados Unidos también aparece como referencia de escala, ya que el valor conjunto de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) alcanza US$500 mil millones, por lo que Musk podría comprarlas.