El plan de movilidad urbana de Nayib Bukele: Un metrocable, pasos a desnivel y puentes elevados

Durante la noche del pasado jueves 12 de febrero, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador, correspondiente al Gobierno del presidente Nayib Bukele, decidió realizar dos anuncios muy importantes en relación con el plan de movilidad urbana del mandatario, quien asegura que apuesta por lo mejor para toda la población.

“El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa apostando por un sistema de transporte moderno, digno y eficiente que responde a las necesidades reales de la población”, agregó la Secretaría de Prensa al informar que las obras del Metrocable avanzan y podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la movilidad urbana del país.

De acuerdo con el portavoz del Gobierno salvadoreño, el proyecto del Metrocable permitirá conectar comunidades, reducir tiempos de viaje y abrir oportunidades para miles de salvadoreños que se trasladan para estudiar, trabajar o emprender; dado que estará inspirado en la red de teleféricos de casi 15 kilómetros de Medellín, Colombia.

Esta red, del tipo monocable, funciona para la movilización urbana de pasajeros y en Colombia está compuesta por seis líneas de servicio comercial. Por ello, en el caso de El Salvador, el proyecto del metrocable tendrá una inversión aproximada de US$110 millones (Q843 millones 738 mil 500), conforme a lo expuesto por la Secretaría de Prensa.

Metrocable, viaductos y puentes elevados

En el territorio salvadoreño, el proyecto del Metrocable tendrá cuatro estaciones: La primera estará en la colonia Zacamil, en San Salvador; la segunda, en el sector de la Universidad de El Salvador; la tercera, en el Centro de Gobierno, y la cuarta, en la calle Rubén Darío, uno de los tramos más importantes del Centro Histórico de la capital.

Según la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador, serán 153 las góndolas de Metrocable, con capacidad para diez personas sentadas. Adicionalmente, este sistema tendrá una extensión de 3.5 kilómetros y funcionará de 3.00 a 20.00 horas. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha exacta en que podría inaugurarse.

Asimismo, la Secretaría de Prensa informó que el Gobierno del presidente Nayib Bukele impulsó otras obras estratégicas para mejorar la movilidad en el área metropolitana, con un paso elevado en el sector del Árbol de la Paz que permitirá un flujo vehicular continuo y el desarrollo de varios pasos a desnivel en otros puntos clave.

El ministro de Obras Públicas y de Transporte de El Salvador, Romeo Rodríguez, explicó en una entrevista que los nuevos viaductos garantizarán un paso mucho más fluido en la capital, debido a que evitarán que los conductores se vean obligados a utilizar retornos: “Atacaremos los problemas del tráfico en la hora pico”, agregó el funcionario.

Pasos a desnivel en puntos clave

“Pondremos pasos a desnivel en aquellos puntos donde se generan más inconvenientes”, añadió Rodríguez, quien mencionó que hasta el momento se tienen tres zonas contempladas: el sector de la calle Zacamil, el de la calle El Volcán y el de la calle Gloria, donde transita la mayor cantidad de personas desde la madrugada hasta la noche.

Ante esta situación, la nueva infraestructura que planea incorporar el Gobierno de El Salvador, diseñada para integrar áreas clave y aliviar los principales puntos de congestión, permitirá ahorrar hasta 45 minutos en los recorridos habituales y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los usuarios que pasan varias horas en el tránsito.