Shows de Ricardo Arjona en febrero del 2026: Las fechas de sus próximos conciertos en EE. UU.

Tras una residencia que emocionó a decenas de personas en la Ciudad de Guatemala a finales del 2025, el músico y cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ya se encuentra conquistando corazones en el territorio de los Estados Unidos, luego de que su gira internacional comenzara el pasado viernes 30 de enero en la ciudad de Chicago, Illinois.

En lo que va del 2026, el productor musical de 62 años, nacido en el municipio de Jocotenango, Sacatepéquez, se ha presentado cinco veces en Estados Unidos: Comenzó en Illinois y continuó por Carolina del Norte, Connecticut y Nueva York, donde sus seguidores han tenido la oportunidad de disfrutar del espectáculo titulado "Cabaret Seco".

Sin embargo, en lo que resta de febrero, el exbaloncestista aún tiene ocho presentaciones en los Estados Unidos, debido a que volverá a tocar en el Madison Square Garden, un recinto deportivo ubicado en la ciudad de Nueva York, y posteriormente tendrá que viajar a Massachusetts, Colorado, California, Washington, Oregón y Nevada.

"Nueva York, el frío lo pone el clima, pero el calor lo ponemos nosotros. Cuando las canciones vuelven a donde nacieron. Un poquito del mundo en un solo lugar", escribió Arjona en su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró muy orgulloso por cantar en el recinto que alberga los partidos que disputan como locales los Knicks de la NBA.

Arjona en febrero del 2026

12 de febrero

El músico guatemalteco Ricardo Arjona actuará en el Madison Square Garden, un recinto deportivo ubicado en la ciudad de Nueva York, este jueves 12 de febrero. Sin embargo, las entradas para este concierto ya están agotadas, por lo que más de 19 mil 500 espectadores cantarán a todo pulmón los mejores éxitos de Lo Que Seco No Dijo.

14 de febrero

Durante la tarde del próximo sábado 14 de febrero, en el Día del Cariño, el cantautor nacido en el municipio de Jocotenango actuará en el TD Garden, un pabellón ubicado en la ciudad de Boston, Massachusetts, donde los precios de las entradas para este concierto oscilan entre los US$135 (Q1 mil 30) y los US$630 (Q4 mil 820).

18 de febrero

El próximo miércoles 18 de febrero, el arreglista originario del departamento de Sacatepéquez viajará a la ciudad de Denver, Colorado, para actuar en el Ball Arena, un recinto con capacidad para más de 21 mil personas. Por lo tanto, según el sitio web oficial, los precios de las entradas oscilan entre US$85 (Q650) y US$800 (Q6 mil 120).

21 de febrero

El próximo sábado 21 de febrero, Ricardo Arjona actuará en la ciudad de Sacramento, California, en el famoso Golden Center, un pabellón multiusos con capacidad para aproximadamente 17 mil 600 personas. Por ello, los precios de los boletos para este día oscilan entre los US$65 (Q495) y los US$750 (Q5 mil 740), dependiendo del sector.

24 de febrero

El próximo martes 24 de febrero, Ricardo Arjona actuará en la ciudad de Seattle, Washington, en el prestigioso Climate Pledge Arena, un recinto con capacidad para aproximadamente 18 mil 300 personas. En consecuencia, los precios de las entradas para esta fecha pueden oscilar entre los US$90 (Q685) y los US$450 (Q3 mil 445).

25 de febrero

Un día después, el próximo miércoles 25 de febrero, la ciudad de Portland, en Oregón, será sede del espectáculo de Ricardo Arjona. Los casi 20 mil 500 asistentes que se prevé lleguen al sonado Moda Center deberán pagar boletos con precios que oscilan entre los US$60 (Q460) y los US$640 (Q4 mil 895), de acuerdo con el área que escojan.

27 de febrero

El próximo viernes 27 de febrero, Las Vegas, Nevada —una ciudad turística conocida por su activa vida nocturna— será sede de un gran concierto en el T-Mobile Arena, un pabellón multiusos con capacidad para más de 20 mil asistentes, quienes deberán pagar entradas con precios que oscilan entre US$100 (Q765) y US$550 (Q4 mil 200).

28 de febrero

Al día siguiente, el próximo sábado 28 de febrero, Ricardo Arjona ofrecerá su último concierto del mes en la ciudad de Inglewood, California: El Intuit Dome, con capacidad para más de 18 mil 300 personas, será la sede del cierre. De acuerdo con el sitio web, los precios de los boletos oscilan entre US$55 (Q420) y US$830 (Q6 mil 350).