Más de 100 millones de usuarios afectados: ¿Por qué Rusia decidió bloquear el uso de WhatsApp?

Durante la mañana de este jueves 12 de febrero, el Gobierno de Rusia confirmó el bloqueo de WhatsApp, aplicación de mensajería encriptada, debido a las "reticencias" de la plataforma para ajustarse a la legislación vigente en el país, por lo que esta app se ha convertido en un producto que genera "mucha desconfianza" en territorio ruso.

"Efectivamente, esa decisión fue adoptada e implementada inmediatamente", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien justificó la medida en la "evasiva de cumplir con las normas y la letra de la legislación rusa" por parte de WhatsApp, propiedad, junto con Facebook e Instagram, del gigante estadounidense Meta, de Mark Zuckerberg.

Ante esta situación, Dmitri Peskov también llamó a la población de Rusia a utilizar como alternativa la aplicación rusa Max, una aplicación gratuita de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes lanzada en enero del 2025, que se presentó como una plataforma de "mensajería nacional emergente", frente al dominio global de WhatsApp.

Frente a este escenario, WhatsApp denunció el intento del Gobierno ruso de "bloquear por completo" la plataforma "para empujar a la gente hacia una aplicación de vigilancia propiedad del Estado", en referencia a Max. "Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás", aseveró.

Las dudas de Rusia sobre WhatsApp y Telegram

"Esta decisión solo puede conducir a una menor seguridad para la población de Rusia", añadió el vocero de WhatsApp en la red social X, donde explicó que la aplicación permite la comunicación segura y directa, con un cifrado de extremo a extremo, por lo que sigue siendo una de las plataformas de chat más utilizadas a escala internacional.

Sin embargo, al igual que a WhatsApp, el regulador ruso ya había impuesto restricciones a la aplicación Telegram, al acusarla de violar la legislación, en un contexto de avance contra redes sociales con sede en el extranjero. Por ello, inicialmente, Rusia decidió prohibir a los usuarios realizar llamadas en las aplicaciones Telegram y WhatsApp.

Tanto Telegram como WhatsApp son algunos de los servicios de mensajería más populares en Rusia. A pesar de ello, el funcionamiento de estas plataformas ya se encuentra en gran parte bloqueado en el país más extenso del mundo, por lo que EE. UU. sospecha que todo forma parte de una gran estrategia para imponer su propia plataforma.

Esta alternativa es Max, una aplicación rusa de mensajería y comercio electrónico lanzada por el gigante ruso de las redes sociales VK en el 2025, que se presenta como una superaplicación que también da acceso a comercios en línea, pero no ofrece el cifrado de extremo a extremo de las conversaciones, como es el caso de WhatsApp.

¿Herramienta de vigilancia?

Debido a que Max no ofrece el cifrado de extremo a extremo de las conversaciones, como es el caso de WhatsApp, diversos abogados estadounidenses temen que se convierta en una herramienta de vigilancia para la población rusa, ya que tal y como dijo la plataforma, "esto es un paso atrás para las apps de mensajería internacional".

Este cifrado de extremo a extremo que utiliza WhatsApp y que Max rechazó es un método de seguridad que cifra los datos en el dispositivo del emisor y solo los descifra en el del receptor, lo que asegura que nadie más —ni proveedores de servicios, hackers o gobiernos— pueda leer los mensajes o acceder a los archivos durante la transmisión.